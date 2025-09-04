2女術後不治 高雄減重網紅醫遭搜索約談

高雄王姓網紅醫師遭指控執行減重手術害命。圖／翻攝自臉書 高雄市安泰醫院的網紅名醫王銘嶼替兩名女子動減重手術，兩女術後身體不適相繼不治。高雄市衛生局查出王使用未經核准醫材及超收手術費用，函送高雄地檢署調查，並廢止執業執照；檢警昨搜索醫院約談王，依過失致死罪、醫療法及醫療器材管理法偵辦。

安泰醫院昨未回應。據了解，王銘嶼在臉書、Threads活躍，以縮胃曠腸手術幫病人減重闖出名號，患者有知名藝人，號稱拿號碼牌等待手術序號破千人；許姓、林姓女子今年七月慕名看診接受手術，許返家腹痛、口吐白沫被送醫不治，林術後疑肺炎及肺栓塞，經轉院急救不治，家屬質疑醫療疏失，找國民黨市議員許采蓁、立委柯志恩、陳菁徽陳情，全案曝光。

高雄市衛生局三度到安泰醫院稽查，發現王執行腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術時，雖開立收據並列明項目與金額，但手術費超出高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表，開罰廿五萬元；另外，王手術使用未經核准的醫療器材，且與安泰有管制藥品流向不明等多項違反醫療法規定，違規事實明確，全案函送雄檢偵辦。

雄檢檢察官高永翰昨指揮高雄市刑警大隊，前往王住處及安泰醫院等四處搜索，查扣手術、醫材細項等資料，約談王到案。

衛生局上月七日對王處分停業兩個月，後因違規多且執行手術未符國際標準，經醫懲會調查上月廿二日決議廢止執業執照。

衛生局表示，王刊登醫療廣告未完整揭示醫療風險，並有六十七名患者手術費超收，合計開罰三四七萬元；安泰醫院管制藥品流用、未經核准擅自供應、寄藏醫療器材，上月廿八日起外科門診、住院業務停業三個月，開罰六萬元，負責醫師罰一萬元。