影／鷄籠中元祭主普壇開燈放彩 道士淨壇引領好兄弟到人間
傳承171年的鷄籠中元祭今晚在主普壇舉行「開燈放彩」儀式，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，道士淨壇後正式展開，引領好兄弟到人間接受供養。
邱佩琳與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材、各姓宗親會代表等齊聚，共同見證莊嚴科儀。文化部文化資產局局長陳濟民也出席。
邱佩琳表示，鷄籠中元祭是全台最具代表性的中元普度盛典之一，從7月24日「開燈夜」、8月23日「開龕門」，到今晚「開燈放彩」，到5日晚間的放水燈等傳統科儀，承載著1855年漳泉械鬥後，地方先賢以宗姓輪值普度、化解紛爭的歷史智慧。
陳濟民指出，鷄籠中元祭是全國首個登錄的無形文化資產，感謝基隆市府與各姓宗親會長年攜手守護，讓這份珍貴的文化不僅留存基隆，成為台灣文化資產的重要象徵。
開燈放彩儀式在道士淨壇後正式展開，邱佩琳、輪值主普吳姓宗親會、文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒、市議會議長童子瑋及陳濟民共同點亮主普壇燈火。不僅象徵引領好兄弟接受供養，更寓意撫慰亡靈、化解紛爭，並為基隆祈願平安順遂。活動資訊請看基隆市文化觀光局官網（https://www.klccab.gov.tw/）及粉絲專頁。
