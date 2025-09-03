聽新聞
0:00 / 0:00
中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大
國立中興大學今晚驚傳實驗室爆炸，當時疑似因學生因鋰電池電壓過大予以放電，過程中發生爆炸意外，造成楊姓女學生右手指燙傷送醫，消防趕抵現場時火勢已經由學生持滅火器撲滅，詳細起火原因釐清中。
台中市消防局今晚6點多獲報，中興大學工學院火警案，到場發現是樓高11層、地下1層建物，其中5樓冒出煙霧，抵達時火勢已由學生使用滅火器撲滅，現場1名女學生右手食指水泡，檢傷5級預防性送往大里仁愛醫院。
消防指出，現場燃燒實驗用鋰電池，燃燒面積約0.5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
台中第三分局指出，楊姓女學生當時因鋰電池電壓過大，至實驗室內對電池放電動作，但過程突然發出爆炸聲響，造成楊女右手食指受傷，未有起火燃燒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言