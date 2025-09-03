中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

國立中興大學今晚驚傳實驗室爆炸，當時疑似因學生因鋰電池電壓過大予以放電，過程中發生爆炸意外，造成楊姓女學生右手指燙傷送醫，消防趕抵現場時火勢已經由學生持滅火器撲滅，詳細起火原因釐清中。

台中市消防局今晚6點多獲報，中興大學工學院火警案，到場發現是樓高11層、地下1層建物，其中5樓冒出煙霧，抵達時火勢已由學生使用滅火器撲滅，現場1名女學生右手食指水泡，檢傷5級預防性送往大里仁愛醫院。

消防指出，現場燃燒實驗用鋰電池，燃燒面積約0.5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。