南消無人機與地面水砲型救災機器人協同救災 還可人臉辨識身分

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為提升無人機應用於災害應變與救援效率，台南市消防局今天特別讓無人機與地面水砲型救災機器人操控員進行協同作業救災訓練的新模式；這次亦運用飛手操作無人機，進行無人機AI人像辨識訓練，既可救災又能辨識人臉影像，以利將來快速掌握水域溺者身分。

台南市消防局今天進行無人機隊第3季訓練，訓練過程中，無人機隊飛手提供即時空拍影像，協助掌握視距外地面救災機器人射水方向與距離；救災機器人操控員依據無人機傳回的即時畫面，進行模擬滅火操作，並依影像回饋調整水線的射程與方向，以提升目標鎖定的精準度。

今天的訓練除可強化救災機器人對火點的射水打擊準確性外，亦有助應用於化學災害搶救等高風險場域中，有效維持人員與危險源安全距離，確保消防人員能遠離高溫、濃煙與潛在風險，達成兼顧實戰與訓練成效的安全防護目標。

另外，無人機自不同高度與角度進行飛行觀察，實測其在各種條件下的辨識成功率，並同步拍攝大批多角度的模擬溺者影像，作為回饋資料照片，以協助客製化訓練水域溺者AI辨識模型；有效提升無人機自高空進行溺者辨識的效率與準確率，強化整體災害搜救應變效能。

市長黃偉哲表示，希望藉由拓展無人科技應用領域，在災害現場資訊及狀況不明的情況下，消防人員能先行透過無人科技救災，運用救災無人機和救災機器人等無人載具執行救災作為，提升整體救災效能並確保消防人員救災安全。

消防局長李明峯表示，透過空地協同訓練，不僅提升操作效率與精準度，也能在高風險救災現場中降低人員傷亡風險；未來，消防局將持續推動無人機與各式無人載具整合運用，建立快速、精準、智慧化的災害應變能力。

