快訊

南市消防119全年接聽逾28萬報案電話 「他」捐30萬元耳機組助精準派遣

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局救災救護指揮中心去年全年度共接28萬858通報案電話，凸顯民眾對消防有相當高及大的需求，長期關懷地方公共事務在地企業董事長蘇育慶得知後，今天捐贈價值30萬元派遣系統耳機組36套，讓執勤員能夠更專注於報案電話，加速精準派遣，提升勤務品質。

嘉信開發股有限公司董事長蘇育慶多次以實際行動支持公務機關，近日他得知消防局執勤員於接聽電話時，需同時輸入報案內容，若有機會將雙手騰出，可大增受理報案效率；他捐贈派遣系統耳機組36套，今天由救災救護指揮中心主任陳明辰代表受贈，表達謝意。

消防局長李明峯表示，119執勤員是「第一線中的第一線」，每天需接聽數百通電話，並在與民眾通話中即時引導避難或指導CPR等急救措施；感謝蘇育慶對於消防局的關愛及傾聽，提供更完善的設備，降低外界干擾，讓執勤員在受理報案時能清楚掌握民眾需求，加快搶救現場的派遣與應變。

市長黃偉哲指出，嘉信限公司對消防工作的支持，是城市安全的堅強後盾；在災害發生時，每一秒都攸關民眾生命，嘉信的捐贈對消防勤務效能助益良多，展現企業回饋社會的愛心與責任感，市府將持續努與民間攜手打造更安全、更宜居的台南。

台南市消防局救災救護指揮中心去年全年度共接28萬858通報案電話，長期關懷地方公共事務在地企業董事長蘇育今天捐贈價值30萬元派遣系統耳機組36套。記者袁志豪／翻攝
台南 愛心 黃偉哲

