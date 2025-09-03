新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

新北市板橋區1間家庭式食品工廠昨天發生工安死亡意外。70歲陳婦在攪拌水餃肉餡時右手臂遭攪拌機捲入，上半身陷入肉餡中動彈不得疑窒息，送醫急救後仍不治。檢警相驗後因無法確定死因將擇日解剖，陳婦雇主吳男詢後將依過失致死罪嫌送辦。

據了解，53歲張姓郵差昨天上午11時許至板橋區南雅西路1間民宅送掛號信時，發現大門打開，屋內陳女趴臥在攪拌機上一動不動，一旁水龍頭未關流出大量自來水，張姓郵差趕緊報警。警方及消防人員到場後發現陳女右手被捲入攪拌機內，上半身趴臥在攪拌機上，頭臉被滿出來的肉餡覆蓋已無呼吸心跳，消防人員立即破壞機器協助陳女脫困並緊急送醫，但經急救後仍宣告不治。