快訊

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 這日降雨範圍再擴大

影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

大陸公務船頻繁出沒金門 海巡加強部署防襲擾

中央社／ 金門3日電

中共今天舉行九三閱兵，海巡署金馬澎分署說，昨天起偵獲中國公務船在金門周邊海域活動明顯增加，金馬澎分署嚴密監控金馬海域並加強相關勤務部署，嚴防中國任何形式灰色襲擾。

根據海巡署今天發布新聞資料統計，中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，去年2月至今年8月底止有222艘次航經金門限制水域、293艘次航經金門禁止水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，為有效掌握及應處近日在金馬海域情勢，金馬澎分署已規劃擴大威力掃蕩勤務，增加岸海勤務能量，前推巡防艇預置於限制水域外界線，並加強運用科技設備偵蒐監控海面目標動態，金馬澎分署長陳泗川也於今天進駐金門指揮督勤及掌握狀況。

金馬澎分署表示，中國閱兵活動具高度政治與軍事象徵意涵，近日其公務船活動頻繁跡象，不排除是同步以海上艦艇能量呼應其欲達成宣傳手段，金馬澎分署已完成相關規劃與勤務部署嚴陣以待，堅決反制中國趁閱兵機會採取混合戰灰色地帶侵擾金門、馬祖海域安全。

馬祖 金門 海巡署

延伸閱讀

金門消防局4人晉陞授階 局長呂英華期許「榮耀背後是責任」

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

相關新聞

高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

高雄網紅醫師、安泰醫院醫師王銘嶼，今年7月遭控執行縮胃曠腸手術導致2名女病患接連身亡，衛生局歷經多次調查，認定涉有多項重...

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

新北市板橋區1間家庭式食品工廠昨天發生工安死亡意外。70歲陳婦在攪拌水餃肉餡時右手臂遭攪拌機捲入，上半身陷入肉餡中動彈不...

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

高雄王姓網紅減重名醫幫病患進行減重手術，疑造成2名女病患死亡，家屬事後指控王涉醫療疏失，且王男有過度醫療、逃稅等行為，高...

南消無人機與地面水砲型救災機器人協同救災 還可人臉辨識身分

為提升無人機應用於災害應變與救援效率，台南市消防局今天特別讓無人機與地面水砲型救災機器人操控員進行協同作業救災訓練的新模...

南市消防119全年接聽逾28萬報案電話 「他」捐30萬元耳機組助精準派遣

台南市消防局救災救護指揮中心去年全年度共接28萬858通報案電話，凸顯民眾對消防有相當高及大的需求，長期關懷地方公共事務...

台南市東區民宅一樓雜物起火 燃燒面積10平方公尺幸無人傷

台南市消防局今天下午4時11分接獲報案，東區中華東路二段22巷內，2樓RC建物3樓鐵皮加蓋，1樓前方雜物起火，燃燒面積約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。