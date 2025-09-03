去年6至8月死亡車禍高峰 桃警今年強化交通大執法下降36.2%

桃園市去年6至8月為A1車禍（當下或車禍發生24小時內有人死亡）高峰，有鑒於此，警方今年於同時間執行「強化交通安全大執法」，專案期間A1交通事故共發生30件，較去年同期發生47件，減少17件，大幅下降36.2%。

去年6月15日至8月31日為桃園市A1（24小時內）交通事故高峰期，為防制交通事故發生，警方分析去年6至8月事故易高發期間、時段及路段，今年執行為期2個半月的「強化交通安全大執法」，針對酒後駕車、超速、闖紅燈、車不讓人及行人違規等5項重大違規精準執法。

警方統計，執行「強化交通安全大執法」期間，取締酒駕1517件、闖紅燈2萬9053件、嚴重超速1207件、車不暫停讓人4766件及行人違規3375件，共計取締3萬9918件，比起去年同期取締3萬6172件，增加3746件，增加10.35%。

此外，大執法期間A1及A2交通事故計發生1萬1334件，較去年同期發生1萬2578件，降低9.89%，取締青少年無照駕駛598件，青少年無照駕駛導致發生交通事故減少78件，降低18.93%。