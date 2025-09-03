台中警獲報拾獲現金 透過發票成功找到失主發還

台中黃姓女子日前到加油站加油後將現金放入口袋，疑似過程中不慎遺失，有人拾獲現金與發票報案，員警透過發票找到失主，讓黃女除感謝民眾拾金不昧，也對警方積極協助感到佩服。

台中市警察局烏日分局今天表示，龍東派出所8月27日上午9時，接獲民眾報案稱，在龍井區舊車路上，撿到折起來的現金400元，當中還夾著一張加油站加油發票。

警方獲報後依規定受理，並嘗試利用發票上資訊，聯繫開立發票的加油站，經站內人員協助查詢，並透過加油站的監視器確認自小客車的車號，以車追人聯絡上39歲駕駛黃女。

黃女接到警方電話時，還不知道自己遺失現金，確認後才發現遺失情事。黃女說，她一早前往大肚區開早餐店因有事返家，途中前往加油站加油，應是加完油的錢和發票放進口袋，過程中不慎遺失，除感謝熱心民眾拾金不昧，也對警方能憑一張發票積極尋回失主感到佩服。