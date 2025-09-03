新北婦疑遭水餃肉餡悶住窒息亡 檢警相驗家屬哀戚到場

新北市70歲陳姓老婦昨天在板橋1間家庭式食品工廠攪拌水餃肉餡時，右手不慎遭攪拌機捲入，頭臉被肉餡覆蓋疑似窒息，郵差發現趕緊報警，但陳婦送醫後仍不治。檢警今天進行相驗，陳婦家屬神情哀戚低調到場，陳婦確切死因仍待相驗釐清。

據了解，53歲張姓郵差昨天上午11時許至板橋區南雅西路1間民宅送掛號信時，發現大門打開，屋內陳女趴臥在攪拌機上一動不動，一旁水龍頭未關流出大量自來水，張姓郵差趕緊報警。警方及消防人員到場後發現陳女右手被捲入攪拌機內，上半身趴臥在攪拌機上，頭臉被滿出來的肉餡覆蓋已無呼吸心跳，消防人員立即破壞機器協助陳女脫困並緊急送醫，但經急救後仍宣告不治。

警方調查發現，陳女受僱於62歲吳姓老闆在該食品工廠工作約半年，但吳男疑未依勞基法規定雇用，已通報勞工局展開調查。