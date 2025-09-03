聽新聞
0:00 / 0:00
新北婦疑遭水餃肉餡悶住窒息亡 檢警相驗家屬哀戚到場
新北市70歲陳姓老婦昨天在板橋1間家庭式食品工廠攪拌水餃肉餡時，右手不慎遭攪拌機捲入，頭臉被肉餡覆蓋疑似窒息，郵差發現趕緊報警，但陳婦送醫後仍不治。檢警今天進行相驗，陳婦家屬神情哀戚低調到場，陳婦確切死因仍待相驗釐清。
據了解，53歲張姓郵差昨天上午11時許至板橋區南雅西路1間民宅送掛號信時，發現大門打開，屋內陳女趴臥在攪拌機上一動不動，一旁水龍頭未關流出大量自來水，張姓郵差趕緊報警。警方及消防人員到場後發現陳女右手被捲入攪拌機內，上半身趴臥在攪拌機上，頭臉被滿出來的肉餡覆蓋已無呼吸心跳，消防人員立即破壞機器協助陳女脫困並緊急送醫，但經急救後仍宣告不治。
警方調查發現，陳女受僱於62歲吳姓老闆在該食品工廠工作約半年，但吳男疑未依勞基法規定雇用，已通報勞工局展開調查。
檢警今天在新北市立殯儀館相驗陳婦遺體，發現人張姓郵差及雇主吳姓男子均到場，陳婦家屬在警方陪同下抵達殯儀館配合檢察官相驗，神色哀戚低調不發一語，陳婦確切死因仍待檢察官相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言