快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

新北婦疑遭水餃肉餡悶住窒息亡 檢警相驗家屬哀戚到場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市70歲陳姓老婦昨天在板橋1間家庭式食品工廠攪拌水餃肉餡時，右手不慎遭攪拌機捲入，頭臉被肉餡覆蓋疑似窒息，郵差發現趕緊報警，但陳婦送醫後仍不治。檢警今天進行相驗，陳婦家屬神情哀戚低調到場，陳婦確切死因仍待相驗釐清。

據了解，53歲張姓郵差昨天上午11時許至板橋區南雅西路1間民宅送掛號信時，發現大門打開，屋內陳女趴臥在攪拌機上一動不動，一旁水龍頭未關流出大量自來水，張姓郵差趕緊報警。警方及消防人員到場後發現陳女右手被捲入攪拌機內，上半身趴臥在攪拌機上，頭臉被滿出來的肉餡覆蓋已無呼吸心跳，消防人員立即破壞機器協助陳女脫困並緊急送醫，但經急救後仍宣告不治。

警方調查發現，陳女受僱於62歲吳姓老闆在該食品工廠工作約半年，但吳男疑未依勞基法規定雇用，已通報勞工局展開調查。

檢警今天在新北市立殯儀館相驗陳婦遺體，發現人張姓郵差及雇主吳姓男子均到場，陳婦家屬在警方陪同下抵達殯儀館配合檢察官相驗，神色哀戚低調不發一語，陳婦確切死因仍待檢察官相驗釐清。

郵差及死者家屬抵達殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
郵差及死者家屬抵達殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
死者陳婦家屬在相驗室內等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
死者陳婦家屬在相驗室內等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
陳婦被救出時已無呼吸心跳，救護人員進行CPR並緊急送醫。記者黃子騰／攝影
陳婦被救出時已無呼吸心跳，救護人員進行CPR並緊急送醫。記者黃子騰／攝影

郵差 老婦 水餃 殯儀館

延伸閱讀

新北軍人節秋祭 救溺殉職消防員吳恩碩入忠烈祠

桃園、新北「山區暴雨」國家級警報響 5地列大雷雨示警區域

新北九三軍人節秋祭 消防烈士吳恩碩入祀忠烈祠

都因搶快…新北五股、三重接連發生機車撞貨車釀2死

相關新聞

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

高雄王姓網紅減重名醫幫病患進行減重手術，疑造成2名女病患死亡，家屬事後指控王涉醫療疏失，且王男有過度醫療、逃稅等行為，高...

獨／北市老翁「條通吃飯唱歌」疑酒醉闖紅燈 遭機車撞死

林姓男大生今天凌晨騎車回家，行經中山北路、南京西路口時，撞上闖紅燈過馬路的6旬陳姓老翁，巨力撞擊下，陳翁當場沒有呼吸心跳...

新北婦疑遭水餃肉餡悶住窒息亡 檢警相驗家屬哀戚到場

新北市70歲陳姓老婦昨天在板橋1間家庭式食品工廠攪拌水餃肉餡時，右手不慎遭攪拌機捲入，頭臉被肉餡覆蓋疑似窒息，郵差發現趕...

蘆竹騎士「假冒警察」盤查民眾 下秒竟當街搶劫…3小時內落網

桃園市蘆竹區昨(2)日晚間18時30分許發生一起搶奪案，被害民眾當時行經興隆街40巷後方自行車步道時，一名騎機車的男子將其攔下，自稱是...

警查違停查獲逃逸移工 乘客分頭逃竄…一人揮拳擊警函送法辦

屏東東港警方昨日下午接獲報案有車輛違規停車，前往查緝時，2名越南籍逃逸移工見警立刻拔腿就跑，員警追捕過程中遭其中一名移工...

彰化失聯男子被挖出骨骸 警方靠這利器查出身分

彰化縣埔鹽鄉一名男子今年5月失聯，家人遍尋不著，報請警方協尋仍無結果，直到7月，縣內一處工地施工意外挖出人體骨骸，透過現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。