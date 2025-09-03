快訊

獨／北市老翁「條通吃飯唱歌」疑酒醉闖紅燈 遭機車撞死

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男大生今天凌晨騎車回家，行經中山北路、南京西路口時，撞上闖紅燈過馬路的6旬陳姓老翁，巨力撞擊下，陳翁當場沒有呼吸心跳，送醫搶救近2小時仍宣告不治，林男則人車摔飛，機車一度彈落至中山警分局門前，所幸僅手腳擦挫傷，無大礙，林男警詢後被依過失致死罪嫌函送法辦。

中山警方今天凌晨0點26分獲報，中山北、南京西路口有車禍趕抵，現場是機車撞行人，行人陳姓老翁（67歲）頭部嚴重受創，當場失去生命跡象，而機車騎士林姓男大生（22歲）手腳擦挫傷無大礙。

據了解，死者是新北市土城人，近年愛上唱歌，還加入卡拉OK歌唱班，昨天晚上跟朋友相約一起來條通吃飯喝酒，飯後獨自離去，疑似要至北捷中山站搭捷運回家，卻在醉意未退下誤闖紅燈釀成憾事，死者家屬獲悉死訊不敢置信。

林姓男大生當時要騎車回士林住處，供稱看到行人要煞車時已經來不及，十分懊悔；警方確認他駕照正常、沒有酒駕，認定案件單純，並未將林男隨案移送，警詢後依過失致死罪函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男大生機車車損照。記者翁至成／翻攝
林姓男大生機車車損照。記者翁至成／翻攝
林姓男大生機車車損照。記者翁至成／翻攝
林姓男大生機車車損照。記者翁至成／翻攝
林姓男大生昨天晚上騎車撞死闖紅燈的陳姓老翁。記者翁至成／翻攝
林姓男大生昨天晚上騎車撞死闖紅燈的陳姓老翁。記者翁至成／翻攝

