劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓網紅減重名醫幫病患進行減重手術，疑造成2名女病患死亡，家屬事後指控王涉醫療疏失，且王男有過度醫療、逃稅等行為，高雄市衛生局獲報後展開調查，並函請雄檢偵辦，今檢方指揮搜索王男住處及任職醫院，釐清王男是否涉有疏失、逃稅，與死者是否有關。

王姓醫師經營臉書、Threads社群平台，以「縮胃曠腸」手術助病人減重闖出名號，連藝人劉曉憶都是他的病人，還成立LINE群組，病患拿號碼牌排隊等待手術的序號突破千人。

國民黨市議員許采蓁、立委柯志恩、陳菁徽7月結連開記者會，指控王姓醫師執行減重手術，造成許姓、林姓兩名病患在7月3日、7月12日身亡。針對王醫減重手術疑引發嚴重併發症，10天2人死亡，甚至已有手術後受併發症患者困擾及其家屬成立「受害者自救會」，不排除恐有更多人因此送命。

當時高雄市衛生局回應，稱該案7月25日接獲通報後，即派員7月26日、28日及31日三度前往小港安泰醫院稽查。初步調查發現，安泰醫院對66位進行減重手術的患者，收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用，雖開立收據並列明項目與金額，但整體手術費用已明顯超出高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表，涉違反醫療法第22條第2項規定，經裁處25萬元罰鍰，並責令院方於明年9月30日前全數退還多收費用。

此外，衛生局發現王姓醫師在病歷紀錄方面記載不全，依醫師法第12條裁罰2萬元，院內護理人員病歷簽章不完整，違反醫療法第68條規定，亦開罰1萬元。另又發現手術室內部分管制藥品登載不符，依管制藥品管理條例第39條進行裁處。

北部林姓女子家屬7月底出面控訴高雄王姓網紅醫師私收百萬元做減重手術害命，衛生局調查後今由雄檢指揮搜索。本報資料照片
北部林姓女子家屬7月底出面控訴高雄王姓網紅醫師私收百萬元做減重手術害命，衛生局調查後今由雄檢指揮搜索。本報資料照片

手術 減重 醫師 衛生局 高雄市

