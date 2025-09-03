警查違停查獲逃逸移工 乘客分頭逃竄…一人揮拳擊警函送法辦

屏東東港警方昨日下午接獲報案有車輛違規停車，前往查緝時，2名越南籍逃逸移工見警立刻拔腿就跑，員警追捕過程中遭其中一名移工揮拳攻擊受傷，送醫所幸無大礙。事後2名移工移送移民署屏東專勤隊，揮拳襲警移工則依妨害公務罪函送法辦。

昨日下午4時30分許東濱派出所接獲報案，東港朝隆路朝隆聖堂旁卸貨停車格有車輛違規停車，員警到場後上前對違規自小客車進行盤查，車上乘客5人一見到警察後立即分頭逃竄，員警馬上上前追捕。

逃逸者身手都十分矯健，員警追捕後逮獲2人，其餘3人逃逸無蹤。據目擊者指出，移工跑了200、300公尺後，才在小巷子裡被警方逮捕；其中一人被捕時還揮拳攻擊員警，造成員警頭暈及胸悶，事後至東港輔英醫院就醫，經診斷後無大礙，目前住院觀察中。