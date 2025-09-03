快訊

警查違停查獲逃逸移工 乘客分頭逃竄…一人揮拳擊警函送法辦

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東東港警方昨日下午接獲報案有車輛違規停車，前往查緝時，2名越南籍逃逸移工見警立刻拔腿就跑，員警追捕過程中遭其中一名移工揮拳攻擊受傷，送醫所幸無大礙。事後2名移工移送移民署屏東專勤隊，揮拳襲警移工則依妨害公務罪函送法辦。

昨日下午4時30分許東濱派出所接獲報案，東港朝隆路朝隆聖堂旁卸貨停車格有車輛違規停車，員警到場後上前對違規自小客車進行盤查，車上乘客5人一見到警察後立即分頭逃竄，員警馬上上前追捕。

逃逸者身手都十分矯健，員警追捕後逮獲2人，其餘3人逃逸無蹤。據目擊者指出，移工跑了200、300公尺後，才在小巷子裡被警方逮捕；其中一人被捕時還揮拳攻擊員警，造成員警頭暈及胸悶，事後至東港輔英醫院就醫，經診斷後無大礙，目前住院觀察中。

警方調查，被捕的2人都是越南籍逃逸移工，依逾期居留移送移民署屏東專勤隊；其中襲警的移工依妨害公務罪函送屏東地檢署偵辦。東港警分局長高志正表示，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案及檢舉。

屏東東港警方昨日下午查獲2名越南籍逃逸移工，一見警察立刻拔腿就跑，員警追捕後將其上銬。記者潘奕言／翻攝
屏東東港警方昨日下午查獲2名越南籍逃逸移工，一見警察立刻拔腿就跑，員警追捕後將其上銬。記者潘奕言／翻攝
屏東東港警方昨日下午查獲2名越南籍逃逸移工，一見警察立刻拔腿就跑。記者潘奕言／翻攝
屏東東港警方昨日下午查獲2名越南籍逃逸移工，一見警察立刻拔腿就跑。記者潘奕言／翻攝

移工 屏東 警察 移民署

相關新聞

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

高雄王姓網紅減重名醫幫病患進行減重手術，疑造成2名女病患死亡，家屬事後指控王涉醫療疏失，且王男有過度醫療、逃稅等行為，高...

獨／北市老翁「條通吃飯唱歌」疑酒醉闖紅燈 遭機車撞死

林姓男大生今天凌晨騎車回家，行經中山北路、南京西路口時，撞上闖紅燈過馬路的6旬陳姓老翁，巨力撞擊下，陳翁當場沒有呼吸心跳...

新北婦疑遭水餃肉餡悶住窒息亡 檢警相驗家屬哀戚到場

新北市70歲陳姓老婦昨天在板橋1間家庭式食品工廠攪拌水餃肉餡時，右手不慎遭攪拌機捲入，頭臉被肉餡覆蓋疑似窒息，郵差發現趕...

蘆竹騎士「假冒警察」盤查民眾 下秒竟當街搶劫…3小時內落網

桃園市蘆竹區昨(2)日晚間18時30分許發生一起搶奪案，被害民眾當時行經興隆街40巷後方自行車步道時，一名騎機車的男子將其攔下，自稱是...

警查違停查獲逃逸移工 乘客分頭逃竄…一人揮拳擊警函送法辦

屏東東港警方昨日下午接獲報案有車輛違規停車，前往查緝時，2名越南籍逃逸移工見警立刻拔腿就跑，員警追捕過程中遭其中一名移工...

彰化失聯男子被挖出骨骸 警方靠這利器查出身分

彰化縣埔鹽鄉一名男子今年5月失聯，家人遍尋不著，報請警方協尋仍無結果，直到7月，縣內一處工地施工意外挖出人體骨骸，透過現...

