警查違停查獲逃逸移工 乘客分頭逃竄…一人揮拳擊警函送法辦
屏東東港警方昨日下午接獲報案有車輛違規停車，前往查緝時，2名越南籍逃逸移工見警立刻拔腿就跑，員警追捕過程中遭其中一名移工揮拳攻擊受傷，送醫所幸無大礙。事後2名移工移送移民署屏東專勤隊，揮拳襲警移工則依妨害公務罪函送法辦。
昨日下午4時30分許東濱派出所接獲報案，東港朝隆路朝隆聖堂旁卸貨停車格有車輛違規停車，員警到場後上前對違規自小客車進行盤查，車上乘客5人一見到警察後立即分頭逃竄，員警馬上上前追捕。
逃逸者身手都十分矯健，員警追捕後逮獲2人，其餘3人逃逸無蹤。據目擊者指出，移工跑了200、300公尺後，才在小巷子裡被警方逮捕；其中一人被捕時還揮拳攻擊員警，造成員警頭暈及胸悶，事後至東港輔英醫院就醫，經診斷後無大礙，目前住院觀察中。
警方調查，被捕的2人都是越南籍逃逸移工，依逾期居留移送移民署屏東專勤隊；其中襲警的移工依妨害公務罪函送屏東地檢署偵辦。東港警分局長高志正表示，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案及檢舉。
