彰化失聯男子被挖出骨骸 警方靠這利器查出身分

彰化縣埔鹽鄉一名男子今年5月失聯，家人遍尋不著，報請警方協尋仍無結果，直到7月，縣內一處工地施工意外挖出人體骨骸，透過現場物證比對與DNA鑑定，才確認是失聯男子。警方說，法務部建置「全國無名屍DNA資料庫」，提供失蹤人口與家屬間的親緣比對服務，可多加利用。

警方說，今年5月間，這名男子女友發現他情緒異常後失聯，男子的父親獲知後，向警方報案協尋，但警方協尋兩個多月仍無所獲，直到今年七月，在一某工業區進行汙水整地工程時，施工人員操作挖土機，當場挖出疑似人骨。

警方接獲報案後，立即派遣鑑識人員至現場勘察，並在大片草叢中陸續發現遺骸，另擴大搜尋找到衣物、黑色運動鞋及手機，經警方透過手機SIM卡資料交叉比對後，發現疑為5月通報之協尋失蹤人口，立即通知家屬到場確認。

警方說，死者父親認出手機、衣物與其子生前所用相似。經法醫相驗，未發現有明顯外力介入跡象。後續採集遺骸的牙齒進行DNA比對，與家屬唾液樣本具一親等親緣關係，才確認死者身分。

此件失蹤人口案能夠很快獲得確認身分，得力於法務部法醫研究所建置「全國無名屍DNA資料庫」，提供失蹤人口與家屬間的親緣比對服務。