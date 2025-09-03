蘆竹騎士「假冒警察」盤查民眾 下秒竟當街搶劫…3小時內落網
桃園市蘆竹區昨(2)日晚間18時30分許發生一起搶奪案，被害民眾當時行經興隆街40巷後方自行車步道時，一名騎機車的男子將其攔下，自稱是警察要求配合盤查身分，過程中再趁被害人不備之際，欲搶奪脖子上的金項鍊未果，隨後改搶走被害人的證件，隨後騎車逃逸。蘆竹警分局接獲報二，3小時內在中壢區榮安一街逮到涉案的59歲鄭姓男子，將其移送法辦。
蘆竹分局表示，被害人昨晚突遭一名騎乘機車的男子攔下，該男子佯裝員警盤查，要求檢查被害人的證件，被害人配合之際，犯嫌趁其不備，伸手搶奪其脖子上金項鍊，但未得手，便轉而搶走被害人的證件後騎車逃逸。蘆竹分局獲報後，立即成立專案小組啟動偵查，發現犯嫌稍早於中壢區竊取車牌預謀犯案，警方以車追人，鎖定犯嫌為鄭男，並會同中壢分局於昨晚21時許在中壢區榮安一街某處將其查緝到案。
蘆竹分局呼籲，請民眾提高警覺，若遇可疑人士假冒公務員，可立即撥打110報案，以保障自身安全，警方也將持續加強巡邏，維護民眾生命財產安全，絕不容許任何犯罪行為挑戰公權力。
本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！蘆竹騎士假冒警察盤查民眾 下秒竟當街搶劫
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言