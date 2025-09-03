快訊

抓！衛生局喬裝高中生買菸 21間檳榔攤、商店偷賣遭罰

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

菸害防制法前年修訂禁菸年齡提高至20歲，嘉義縣衛生局今年暑假派人喬裝高中生買菸，穿著高中制服至雜貨店、菸酒專賣店及檳榔攤等場所，結果有21家業者未檢查證件，直接賣菸給疑似未滿20歲者遭開罰，違規率達1成3，其中以檳榔攤違規率最高。

衛生局表示，菸害防制法2023年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，暑假期間安排喬裝測試，抽查嘉義縣160家販菸場所，其中21家違規售菸，包括13家檳榔攤及8家雜貨店，現場輔導改善並列入重點列管名單，責成衛生所不定期稽查。

衛生局長趙紋華表示，依據菸害防制法第17條規定，任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿二十歲之人，違者最高可處25萬元罰款。提醒業者面對疑似未滿20歲顧客應落實販菸「問、看、停」3步驟，主動查驗身分證確認年齡，或直接婉拒販售。

衛生局表示，販賣菸品業者應落實拒售菸品予未滿20歲者，由政府、業者與民眾共同攜手，一起守護未滿20歲國人健康，有戒菸需求者，可尋求專業醫療資源協助，撥打免費戒菸專線0800-63-63-63或洽詢各鄉鎮市戒菸機構及衛生所，歡迎民眾多加利用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣衛生局今年暑假安排年滿20歲者喬裝高中生買菸，有21家檳榔攤及雜貨店未檢查身分證件遭罰。圖／嘉義縣政府提供
戒菸 檳榔 衛生局

