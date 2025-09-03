屏東縣高級救護隊成立近1年 提升院前救護「即時啟動、高救接駁」

屏東縣消防局去年12月設立高級救護隊，成員九成都是EMTP（高級救護員）透過專業分工，遇重大創傷、昏迷、心肌梗塞、異物梗塞等與一般分隊同步出勤，建立雙軌救護勤務模式，今年6月起擴大服務，推動高救隊接駁，爭取患者黃金時間，提高院前救護品質。

屏東縣高級救護隊設立後提升縣內OHCA急救存活率，今年上半年OHCA急救存活率已從去年22.53％提升到30.91％，健康出院的人數也從去年同期5人，今年上半年13人，擺脫全國倒數第二，進入中段班。

屏東縣救護量是全國第八多，消防局指出，高級救護隊讓消防工作專責分工，建立雙軌救護勤務模式，處理OHCA、腦中風、心肌梗塞、重大創傷等急症時，爭取患者黃金時間。經分析發，易發生OHCA等案件尖峰時刻在上午8時到晚間8時。

高級救護隊小隊長黃志然說，高級救護員可以在救護車上給藥，現場執行高級救命術、插管、骨內針等，讓患者可以在抵達醫院急診前，先做即時搶救，讓院前救護能執行過去僅能自急診室完成進階處置，像是氣管插管、強心針給藥等。

消防局統計，屏北地區九如、里港、鹽埔、高樹，每年約有60名由該鄉鎮送進屏東市區急救責任醫院急救OHCA病患，60個患者背後代表60個家庭。

消防局長李彬正說，今年六月時擴大屏北服務範圍，高救隊會與在地消防分隊約定好接駁地點、高級救護技術員至啟動分隊救護車上評估，依評估及預立醫療流程給予急救處置，盡早開始必要的藥物、進階處置，縮短到達屏東市就醫5到10分鐘，讓急診室才可以做急救工作，提前到救護車上進行。

小隊長黃志然說，今年5月屏東市建國路鐵工廠60歲蘇先生突失去意識昏倒，蘇的同事趕緊打119，藉由線上指導CPR，隨後救護人員趕抵現場接手，高救隊抵達時，分隊已處理完準備送醫，他們趕緊上救護車處置施打點滴，做呼吸道等處置，分秒必爭，蘇男在送到醫院時已恢復生命徵象。事後關懷時，蘇男康復後激動說，「謝謝消防隊員，讓我能再見到家人。」

消防局長李彬正指出，屏東縣目前有47名高級救護員，除9名編制高救隊，其餘38名分派在19個消防分隊，目前還有8名正在消防署接受高級救護技術員訓練，未來目標讓每個分隊都派駐高級救護員，希望能在2027、或2028年達成。