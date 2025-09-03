鶯歌單親脆弱家庭小姊弟又餓又髒 警聯手社工緊急安置

新北市三峽警分局員警日前協助脆弱家庭訪查時，意外發現屋內有一對10歲和7歲的小姊弟，已1天多沒有進食，身體虛弱躺在床上，家中髒亂不堪，經警方與社工綜合評估，將小姊弟緊急安置到住在鄰近桃園八德的姑姑家，得到妥善照料。

據了解，小姊弟的33歲父親雖查無毒品刑案紀錄，但自承年輕時因吸毒導致現在精神狀況不佳，無法好好工作。衛生局社工和警方係於上月26日前往訪視。發現小姊弟不僅為單親家庭，加上父親精神狀況不佳，生活自理困難，家中環境也髒亂不堪，完全不適合孩子成長。

當下員警和社工更發現，小姊弟已超過1天未進食，2人虛弱不堪，身上衣物也未換洗，評估後認為須立即安置，在其父同意下先將姊弟帶回派出所休息，提供熱食補充體力，同時連繫親屬，所幸住在不遠處的姑姑表示願暫時照顧2姊弟，確保孩子生活以及即將開學的學業不受影響。

