桃園市消防局政風室於局內6樓應變中心舉行「114年度區辨圖利與便民課程」反貪活動。圖：消防局提供

為落實廉政教育、提高機關公務員對廉政相關知識之認識，達到「透明、公開、效率及清廉」四大理念目標，桃園市消防局政風室於今(3)日於局內6樓應變中心舉行「114年度區辨圖利與便民課程」反貪活動。

透過法律知識、利益迴避觀念的講解及實際案例的引述，為桃園市消防局各科室人員普及「區辨圖利與便民」知識。圖：消防局提供

消防局表示，此次活動由消防局副局長趙興中致詞揭開序幕，並特別邀請桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾，透過法律知識、利益迴避觀念的講解及實際案例的引述，為局內各科室人員普及「區辨圖利與便民」知識，以幫助公務員安心執行職務、免於誤觸法律，同時也能提升行政效能，並形塑廉能政府的形象。

「114年度區辨圖利與便民課程」課程活動宣示桃園市消防局重視貪污預防的決心。圖：消防局提供

消防局提到，因應我國「公益揭弊者保護法」於今（114）年度正式施行，消防局政風室亦在此次課程開始前，對於「公益揭弊者保護法」進行簡要介紹、發送宣導摺頁，鼓勵大家勇敢揭弊並善用公益揭弊者保護法之保護措施。

消防局指出，此項「114年度區辨圖利與便民課程」課程活動，由副局長趙興中、局內各科室人員，合計約70人一同參與，宣示該局重視貪污預防的決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防局政風室舉辦反貪活動 強化公務員區辨圖利與便民觀念