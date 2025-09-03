快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

「八德哥」騎三輪車載回收再違規被拍 警方揭已告發30件

桃園電子報／ 桃園電子報

S 42205212
被網友暱稱為「八德哥」的男子，長年騎著三輪腳踏車載滿回收物穿梭街頭。圖：翻攝自臉書社團「桃園大小事」

八德區介壽路上，一名被網友暱稱為「八德哥」的男子，長年騎著三輪腳踏車載滿回收物穿梭街頭。近日又有民眾將他的身影拍下，並上傳到臉書社團「桃園大小事」，再度引發熱烈討論。許多網友笑稱他是「介壽路紅人」、「移動神祖牌」，也有人指出他常在紅燈時對其他車輛飆罵髒話，甚至直接騎進快車道，還會跨越雙黃線超車，行徑相當危險。

八德分局表示，目前尚未接獲民眾報案，但相關違規情形已依《道路交通管理處罰條例》舉發。警方說明，慢車若載運貨物不符規定，將依第76條開罰，若慢車駕駛人擅自穿越快車道，則可依第74條處罰。

警方進一步指出，這名男子至今已被告發違規多達30件，後續將持續加強取締，呼籲用路人遵守交通規則，避免因特殊行徑影響道路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「八德哥」騎三輪車載回收再違規被拍 警方揭已告發30件

延伸閱讀：

  1. 台鐵教師節連假加開109班次 車票這天開搶
  2. 桃園埤塘國際論壇中原大學登場 各國專家齊聚共探水資源治理

桃園 車道

延伸閱讀

要去得來速違規！蘆洲休旅車駕駛跨雙黃線左轉 慘害機車騎士摔傷

行經易壓雙黃線危險 新北汐止橫科路要調整交通標線

影／南投清潔隊員屢遭「暗算」 鮮血直流慘況曝…公所心疼出招

彰化資源回收車運量大...去化管道塞車 雙管齊下紓解

相關新聞

又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」

國1北向124公里苗栗縣頭屋路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，1輛轎車於內側車道猛烈撞擊前方施工緩撞車，幸無人員受傷，...

抓！衛生局喬裝高中生買菸 21間檳榔攤、商店偷賣遭罰

菸害防制法前年修訂禁菸年齡提高至20歲，嘉義縣衛生局今年暑假派人喬裝高中生買菸，穿著高中制服至雜貨店、菸酒專賣店及檳榔攤...

中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

海巡署今天指出，中國大陸海警船、各式公務船，8月有24艘次進入我金門限制、禁止水域，海巡署全程派艇併航驅離；海巡署表示，...

鶯歌單親脆弱家庭小姊弟又餓又髒 警聯手社工緊急安置

新北市三峽警分局員警日前協助脆弱家庭訪查時，意外發現屋內有一對10歲和7歲的小姊弟，已1天多沒有進食，身體虛弱躺在床上，...

都因搶快…新北五股、三重接連發生機車撞貨車釀2死

新北市五股區今天凌晨才發生機車迎面撞擊左轉貨車，導致19歲騎士死亡嚴重車禍，上午三重區水漾路2段又發生1件情況相同事故，...

影／高雄男匍匐潛入店家行竊 講1句話即轉頭逃逸

高雄市前金區文武一街某冰店昨晚遭小偷，1名戴口罩的男子趁店家打烊，摸進店內偷錢，被店家發現，還稱「想借錢加油」，隨即轉頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。