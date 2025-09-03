被網友暱稱為「八德哥」的男子，長年騎著三輪腳踏車載滿回收物穿梭街頭。圖：翻攝自臉書社團「桃園大小事」

八德區介壽路上，一名被網友暱稱為「八德哥」的男子，長年騎著三輪腳踏車載滿回收物穿梭街頭。近日又有民眾將他的身影拍下，並上傳到臉書社團「桃園大小事」，再度引發熱烈討論。許多網友笑稱他是「介壽路紅人」、「移動神祖牌」，也有人指出他常在紅燈時對其他車輛飆罵髒話，甚至直接騎進快車道，還會跨越雙黃線超車，行徑相當危險。

八德分局表示，目前尚未接獲民眾報案，但相關違規情形已依《道路交通管理處罰條例》舉發。警方說明，慢車若載運貨物不符規定，將依第76條開罰，若慢車駕駛人擅自穿越快車道，則可依第74條處罰。

警方進一步指出，這名男子至今已被告發違規多達30件，後續將持續加強取締，呼籲用路人遵守交通規則，避免因特殊行徑影響道路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「八德哥」騎三輪車載回收再違規被拍 警方揭已告發30件