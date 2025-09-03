聽新聞
又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」
國1北向124公里苗栗縣頭屋路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，1輛轎車於內側車道猛烈撞擊前方施工緩撞車，幸無人員受傷，但車價逾300萬的肇事奧迪電動車車頭毀損嚴重。
國道警方調查，今天上午8點多，江姓男子（38歲）駕駛轎車行經國1北向124公里處，位於苗栗縣頭屋路段的內側車道時，因未注意前方路況，當場高速追撞前方施工作業中的1輛緩撞車。
經員警到場處理，該起事故沒有人員受傷，並查江男與緩撞車司機楊姓男子也沒有酒駕情事；江男則向警方稱沒有使用輔助駕駛，因一時恍神才肇事。因撞擊力道不小，也造成江男所駕駛新車價逾300萬元的奧迪e-tron電動車車頭嚴重毀損。
國道二隊警方也呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全。
