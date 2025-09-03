快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國1北向124公里苗栗縣頭屋路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，1輛轎車於內側車道猛烈撞擊前方施工緩撞車，幸無人員受傷，但車價逾300萬的肇事奧迪電動車車頭毀損嚴重。

國道警方調查，今天上午8點多，江姓男子（38歲）駕駛轎車行經國1北向124公里處，位於苗栗縣頭屋路段的內側車道時，因未注意前方路況，當場高速追撞前方施工作業中的1輛緩撞車。

經員警到場處理，該起事故沒有人員受傷，並查江男與緩撞車司機楊姓男子也沒有酒駕情事；江男則向警方稱沒有使用輔助駕駛，因一時恍神才肇事。因撞擊力道不小，也造成江男所駕駛新車價逾300萬元的奧迪e-tron電動車車頭嚴重毀損。

國道二隊警方也呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全。

車價逾300萬的肇事奧迪電動車車頭毀損嚴重。圖／警方提供
車價逾300萬的肇事奧迪電動車車頭毀損嚴重。圖／警方提供
國1北向苗栗縣頭屋路段，今天上午發生一起追撞緩撞車事故，幸無人員受傷。圖／警方提供
國1北向苗栗縣頭屋路段，今天上午發生一起追撞緩撞車事故，幸無人員受傷。圖／警方提供

車道 國道 電動車

延伸閱讀

影／國道1號彰化段三車追撞　18歲男駕駛車禍起火成焦屍

特斯拉電動車銷售 印度踢鐵板

影／女騎士「橫跨車道」左轉遭混凝土車追撞 卡車底送醫不治

台灣電動車銷售前八個月掉25％ 汰舊換新補助加碼更雪上加霜?

相關新聞

又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」

國1北向124公里苗栗縣頭屋路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，1輛轎車於內側車道猛烈撞擊前方施工緩撞車，幸無人員受傷，...

台電承包人員遭控砸桌推社區主委撞牆 林德福：譴責暴力

2日早上，新北市永和區波薾社區住戶反映台電電塔施工場址仍持續施工，國民黨立委林德福服務處主任與社區主委前往現場了解情況，...

影／家裡停水要去朋友家洗澡 年輕騎士路過五股撞上貨車殞命

新北市五股區水碓五路今天凌晨發生死亡車禍，19歲男子家裡停水，騎機車從林口下山要去朋友家洗澡途中，在路口撞上轉彎的貨車，...

高雄仁武水泥車內輪差 右轉輾死騎腳踏車婦人

高雄市仁武區今天上午發生死亡車禍，1輛預拌混凝土車行經中正路與水管路口右轉時，疑因內輪差，未注意右側1名騎腳踏車的婦人，...

都因搶快…新北五股、三重接連發生機車撞貨車釀2死

新北市五股區今天凌晨才發生機車迎面撞擊左轉貨車，導致19歲騎士死亡嚴重車禍，上午三重區水漾路2段又發生1件情況相同事故，...

影／高雄男匍匐潛入店家行竊 講1句話即轉頭逃逸

高雄市前金區文武一街某冰店昨晚遭小偷，1名戴口罩的男子趁店家打烊，摸進店內偷錢，被店家發現，還稱「想借錢加油」，隨即轉頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。