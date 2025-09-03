中壢騎士鬼切遭擊落 運將無奈：戰爭攔截導彈都沒我準
桃園市中壢區昨(2)日上午8時許發生多元計程車與機車碰撞事故，當時32歲劉姓男子駕駛多元計程車於志廣路往環西路方向直行，18歲邱姓男子突然騎機車從右前方鬼切竄出，當場遭多元計程車擊落。中壢警分局獲報到場處理，所幸騎士僅有身體擦、挫傷，沒有生命危險。事後該名多元計程車司機於Threads公開行車紀錄器影像，並無奈表示，「烏俄戰爭的攔截導彈都沒我的準。」
中壢交通中隊表示，劉男駕駛多元計程車沿志廣路，綠燈直行往環西路方向，行經志廣路263巷口時，邱男騎乘普通重型機車橫穿路口，而與多元計程車發生交通事故，邱男受有擦、挫傷。經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，並遵守號誌及禮讓原則，以防止交通事故發生，保障自身與他人安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢騎士鬼切遭擊落 運將無奈：戰爭攔截導彈都沒我準
