台中市兩警保護少年有功 警政署長張榮興公開表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署署長張榮興重視少年工作，近日公開表揚各縣市少年保護工作績優員警，頒贈獎牌及獎勵金，台中市警局推薦五名警員參加，其中台中市刑大偵查員陳采容、偵查佐楊世嘉獲得推薦獲選，陳因故無法出席，由楊代表受獎。

台中市警局為表彰少年保護工作表現績優員警，激發榮譽感、見賢思齊，報薦5位警員參加警政署少年保護工作績優員警甄選，其中由現任刑警大隊偵查員陳采容（前於少年警察隊任職期間獲推薦）、刑警大隊偵查佐楊世嘉（前於烏日分局任職期間）獲推薦獲選，陳偵查員因故不克參加表揚活動，由楊代表受獎。

台中市警局少年隊表示，偵查員陳采容個性積極向上，富有愛心及耐心，對行為偏差少年總是循循善誘，傑出表現有查獲學生涉嫌校園網路簽賭、少年詐欺車手、兒少性剝削案，破獲少年藥頭販賣毒品溯源，對防杜毒品入侵校園功不可沒、協助輔導偏差行為少年、尋獲中輟生及協尋少年，均有重大貢獻。

另外，偵查佐楊世嘉對少年保護工作具有高度熱忱，此次獲獎事蹟是偵破連姓少年製造販賣轉讓毒品案，經向上溯源，查獲第三級毒品先驅原料及相關製毒工具，有效杜絕毒品入侵校園，另查獲多起少年車手案件，工作認真負責。

適逢暑期青春專案，署長特別表揚各縣市少年保護工作績優員警，期能共同防範青少年犯罪，維護其身心健全發展，讓青少年擁有一個安全安心的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市警局偵查員陳采容、偵查佐楊世嘉（右）因少年保護工作有功，近日獲警政署長張榮興（左）表揚。圖／台中市警局提供
台中市警局偵查員陳采容、偵查佐楊世嘉（右）因少年保護工作有功，近日獲警政署長張榮興（左）表揚。圖／台中市警局提供

毒品 台中市

