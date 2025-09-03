聽新聞
0:00 / 0:00
台中市兩警保護少年有功 警政署長張榮興公開表揚
警政署署長張榮興重視少年工作，近日公開表揚各縣市少年保護工作績優員警，頒贈獎牌及獎勵金，台中市警局推薦五名警員參加，其中台中市刑大偵查員陳采容、偵查佐楊世嘉獲得推薦獲選，陳因故無法出席，由楊代表受獎。
台中市警局為表彰少年保護工作表現績優員警，激發榮譽感、見賢思齊，報薦5位警員參加警政署少年保護工作績優員警甄選，其中由現任刑警大隊偵查員陳采容（前於少年警察隊任職期間獲推薦）、刑警大隊偵查佐楊世嘉（前於烏日分局任職期間）獲推薦獲選，陳偵查員因故不克參加表揚活動，由楊代表受獎。
台中市警局少年隊表示，偵查員陳采容個性積極向上，富有愛心及耐心，對行為偏差少年總是循循善誘，傑出表現有查獲學生涉嫌校園網路簽賭、少年詐欺車手、兒少性剝削案，破獲少年藥頭販賣毒品溯源，對防杜毒品入侵校園功不可沒、協助輔導偏差行為少年、尋獲中輟生及協尋少年，均有重大貢獻。
另外，偵查佐楊世嘉對少年保護工作具有高度熱忱，此次獲獎事蹟是偵破連姓少年製造販賣轉讓毒品案，經向上溯源，查獲第三級毒品先驅原料及相關製毒工具，有效杜絕毒品入侵校園，另查獲多起少年車手案件，工作認真負責。
適逢暑期青春專案，署長特別表揚各縣市少年保護工作績優員警，期能共同防範青少年犯罪，維護其身心健全發展，讓青少年擁有一個安全安心的成長環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言