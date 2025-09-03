快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

桃警大溪靜桃嚴打飆速噪音車 今年已取締1.4萬違規車開罰1781萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區埔頂公園周邊出現飆車族呼囂而過，大溪警方獲報，昨天深夜至今天凌晨前執行「靜桃專案」，取締4輛排氣管改裝及註銷汽機車，開罰1萬1400元，大溪分局今天上午表示，今年迄今共取締超速1萬4845件、開罰共1781萬元，展現警方守護社區安寧及嚴打超速噪音車輛決心。

大溪區埔頂公園周邊仁善路、長興街較長，近來頻頻出現飆車族改裝排氣管噪音車輛呼囂，擾亂居民安寧，警方接到民眾陳情，昨天深夜由警方、環保局及監理站人員在仁善路段，執行靜桃專案聯合稽查，攔查取締改裝噪音及超速車輛，其中檢測改裝排氣管、逾期未檢驗註銷汽機車，噪音分貝超標，依法告發開罰1萬1400元，並限期至監理站複檢。

大溪警方表示，為維護居家安寧及交通安全，警方持續聯合環保、監理執行桃專案，取締，針對危險飆車、噪音違規超速強力取締，今統計年1月迄今，取締超速或飆車高達1萬4845件，開罰總金額達1781萬元，並呼籲汽機車駕駛勿非法改裝車輛或超速、噪音擾民，以免得不償失。

大溪警方執行靜桃專案取締4輛改裝噪音車輛開罰1.1萬元，總計今年迄今取締1.4萬件及開罰1781萬元。圖／大溪警方提供
大溪警方執行靜桃專案取締4輛改裝噪音車輛開罰1.1萬元，總計今年迄今取締1.4萬件及開罰1781萬元。圖／大溪警方提供
大溪警方執行靜桃專案取締4輛改裝噪音車輛開罰1.1萬元，總計今年迄今取締1.4萬件及開罰1781萬元。圖／大溪警方提供
大溪警方執行靜桃專案取締4輛改裝噪音車輛開罰1.1萬元，總計今年迄今取締1.4萬件及開罰1781萬元。圖／大溪警方提供

