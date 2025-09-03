桃警大溪靜桃嚴打飆速噪音車 今年已取締1.4萬違規車開罰1781萬

桃園市大溪區埔頂公園周邊出現飆車族呼囂而過，大溪警方獲報，昨天深夜至今天凌晨前執行「靜桃專案」，取締4輛排氣管改裝及註銷汽機車，開罰1萬1400元，大溪分局今天上午表示，今年迄今共取締超速1萬4845件、開罰共1781萬元，展現警方守護社區安寧及嚴打超速噪音車輛決心。

大溪區埔頂公園周邊仁善路、長興街較長，近來頻頻出現飆車族改裝排氣管噪音車輛呼囂，擾亂居民安寧，警方接到民眾陳情，昨天深夜由警方、環保局及監理站人員在仁善路段，執行靜桃專案聯合稽查，攔查取締改裝噪音及超速車輛，其中檢測改裝排氣管、逾期未檢驗註銷汽機車，噪音分貝超標，依法告發開罰1萬1400元，並限期至監理站複檢。