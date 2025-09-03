鶯歌小姊弟挨餓一天虛弱躺床 員警訪查心疼急安置
新北員警日前與社工赴鶯歌一處民宅，進行脆弱家庭訪查，發現家中環境髒亂，且一對小姊弟已挨餓一天虛弱躺床上，緊急帶回警局安置提供熱食，並聯絡孩童姑姑暫時照顧。
三峽警分局透過新聞稿指出，鶯歌分駐所日前接獲衛生局通報，前往一處民宅進行脆弱家庭訪查，2員警劉呈樟、郭丞祐到場發現，此戶為單親家庭，父親因精神狀況不佳、生活自理困難，屋內環境髒亂不堪，家中10歲與7歲小姊弟已超過一天未進食，躺在床上身體虛弱，身上衣物也未清洗更換，令人心疼。
警方與社工評估後認為須立即安置小姊弟，經父親同意後，先將孩子們帶回派出所休息，並提供熱食補充體力；警方隨後聯繫親屬，孩子們的姑姑願暫時照顧，讓小姊弟能正常生活與就學。近日適逢開學，員警也暖心提醒小姊弟記得帶書包、作業與上學用品，讓兩人能安心迎接新學期。
三峽警分局呼籲，民眾若發現身邊有類似情形，均可撥打110或113協助通報，讓資源及早介入，避免悲劇發生。
