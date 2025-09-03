快訊

影／家裡停水要去朋友家洗澡 年輕騎士路過五股撞上貨車殞命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區水碓五路今天凌晨發生死亡車禍，19歲男子家裡停水，騎機車從林口下山要去朋友家洗澡途中，在路口撞上轉彎的貨車，當場失去生命徵象，送醫急救無效，宣告死亡。

洪姓男子從事物流工作，下班後因家裡停水，從林口騎機車下山要到朋友家洗澡，凌晨2時21分路過五股區水碓五路直行，在路口迎面撞上對向從水碓二路左轉水碓五路的貨車。

路旁民宅監視器拍到，44歲俞姓男子駕駛的貨車，在略為上坡路段轉彎速度不算太快，被對向疾駛而來的機車撞上左側車頭，洪姓騎士當場失去生命徵象，救護車送往林口長庚醫院急救，凌晨3時30分左右宣告不治。

據了解，機車騎行的水碓五路，在路口地面設有「停」標字，顯示為「支道」，洪姓騎士未減速停車再開因而發生交通事故，屬支道車未讓幹道車先行的違規行為。詳細車禍原因與肇責比例尚待進一步鑑識調查釐清。

新北市五股區水碓五路今天凌晨發生死亡車禍，19歲男子家裡停水，騎機車從林口下山要去朋友家洗澡途中，在路口撞上轉彎的貨車，當場失去生命徵象，送醫急救無效，宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
