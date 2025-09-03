影／家裡停水要去朋友家洗澡 年輕騎士路過五股撞上貨車殞命

新北市五股區水碓五路今天凌晨發生死亡車禍，19歲男子家裡停水，騎機車從林口下山要去朋友家洗澡途中，在路口撞上轉彎的貨車，當場失去生命徵象，送醫急救無效，宣告死亡。

洪姓男子從事物流工作，下班後因家裡停水，從林口騎機車下山要到朋友家洗澡，凌晨2時21分路過五股區水碓五路直行，在路口迎面撞上對向從水碓二路左轉水碓五路的貨車。

路旁民宅監視器拍到，44歲俞姓男子駕駛的貨車，在略為上坡路段轉彎速度不算太快，被對向疾駛而來的機車撞上左側車頭，洪姓騎士當場失去生命徵象，救護車送往林口長庚醫院急救，凌晨3時30分左右宣告不治。