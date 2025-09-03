影／苗栗市路燈線竊盜雙人組落網 銷贓1600元公所修了20萬

苗栗市經國路4段路燈電纜線8月27日、31日2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方組成專案小組循線昨天逮捕2人竊盜組，剪下電線銷贓1600元，公所花了20萬元昨晚修復照明。

苗栗市經國路4段苗栗地區水資源回收中心至中華路北勢大橋一帶路燈不亮，公所8月27日派員巡查發現路燈電纜線被偷剪400公尺，31日檢修時，電纜線往西方向，又再次被剪50公尺，連帶10多盞路燈不亮，公所因此公告路燈不亮，提醒用路人注意安全，並雇工昨天修復，連工帶料花費20萬元。

苗栗警察分局接獲報案，成立專案小組偵辦，調閱案發地點周邊監視器影像，過濾超過上百支路口監視器鏡頭畫面，發現葉姓男子（63歲）及溫姓男子（49歲）案發前分別騎2輛機車到現場，離開時機車踏墊及後座均載滿貨物，鎖定2人涉案。

專案小組向苗栗地檢署及法院聲請搜索票，昨天將葉男及溫男查緝到案，2人將偷剪1000多公尺的電線銷贓1600元，警方到資源回收場起獲遭竊的電纜線，全案訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方說，葉、溫月前也涉及公館鄉路燈電纜線竊盜案被逮。