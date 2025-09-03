快訊

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗市路燈線竊盜雙人組落網 銷贓1600元公所修了20萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市經國路4段路燈電纜線8月27日、31日2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方組成專案小組循線昨天逮捕2人竊盜組，剪下電線銷贓1600元，公所花了20萬元昨晚修復照明。

苗栗市經國路4段苗栗地區水資源回收中心至中華路北勢大橋一帶路燈不亮，公所8月27日派員巡查發現路燈電纜線被偷剪400公尺，31日檢修時，電纜線往西方向，又再次被剪50公尺，連帶10多盞路燈不亮，公所因此公告路燈不亮，提醒用路人注意安全，並雇工昨天修復，連工帶料花費20萬元。

苗栗警察分局接獲報案，成立專案小組偵辦，調閱案發地點周邊監視器影像，過濾超過上百支路口監視器鏡頭畫面，發現葉姓男子（63歲）及溫姓男子（49歲）案發前分別騎2輛機車到現場，離開時機車踏墊及後座均載滿貨物，鎖定2人涉案。

專案小組向苗栗地檢署及法院聲請搜索票，昨天將葉男及溫男查緝到案，2人將偷剪1000多公尺的電線銷贓1600元，警方到資源回收場起獲遭竊的電纜線，全案訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方說，葉、溫月前也涉及公館鄉路燈電纜線竊盜案被逮。

警方呼籲，不法之徒切勿以身涉險，剪取電纜線有高度觸電危險，並將嚴重影響民眾生活品質，同時籲請民眾遇有可疑人、車進出偏遠地區盜取公共設施時，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意。本報資料照片
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，市公所罕見公告提醒用路人注意。本報資料照片
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗市公所提供
苗栗市經國路4段8月27日、31日，路燈電纜線2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方循線昨天查獲2人涉嫌竊盜。圖／苗栗市公所提供

竊盜 監視器

延伸閱讀

影／這班工人整修房子趁虛而入 涉嫌偷走苗屋主80多萬元財物 苗警循線查獲

影／婦人皮夾遭偷被嫌犯拖倒受傷 得手後先花100元買早餐2小時後落網

「雨刷」生日落網聲押議員資格不受影響 鄉代妹妹11字回應兄涉案

苗栗市公所罕見公告經國路4段路燈不亮 原因讓人拳頭硬了…

相關新聞

影／家裡停水要去朋友家洗澡 年輕騎士路過五股撞上貨車殞命

新北市五股區水碓五路今天凌晨發生死亡車禍，19歲男子家裡停水，騎機車從林口下山要去朋友家洗澡途中，在路口撞上轉彎的貨車，...

高雄仁武水泥車內輪差 右轉輾死騎腳踏車婦人

高雄市仁武區今天上午發生死亡車禍，1輛預拌混凝土車行經中正路與水管路口右轉時，疑因內輪差，未注意右側1名騎腳踏車的婦人，...

台電承包人員遭控砸桌推社區主委撞牆 林德福：譴責暴力

2日早上，新北市永和區波薾社區住戶反映台電電塔施工場址仍持續施工，國民黨立委林德福服務處主任與社區主委前往現場了解情況，...

影／男子清大游泳池內「不動一分鐘」 送醫急救恢復生命跡象

新竹一名30歲男子昨晚7點多在清華大學體育館游泳，不明原因失去意識，一旁民眾發現呼叫救生員，男子已無生命跡象，所幸經救生...

桃警攻堅破中壢職業賭場 吃驚83歲阿嬤賭性堅強

桃園市警局日前截獲中壢區後站健行路一棟大樓4樓開設職業賭場情資，檢方指揮下， 警方持搜索票強行攻堅，當場破獲推筒子職業賭...

影／苗栗市路燈線竊盜雙人組落網 銷贓1600元公所修了20萬

苗栗市經國路4段路燈電纜線8月27日、31日2度被竊，造成約450公尺、10多盞路燈不亮，警方組成專案小組循線昨天逮捕2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。