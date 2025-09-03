聽新聞
台中警暑假靜城抓非法改裝車 兩個月取締破千輛
少數駕駛人不當改裝車輛製造高噪音，形成道路公害，台中市警局為維護民眾安寧環境，厲行「靜城專案」政策，今年暑假期間，2個月已取締破千輛的非法改裝車，要還給市民安靜的生活空間。
台中市警局交通大隊今年1月至8月市警局結合環保局、交通部公路局台中區監理所共同執行「環、警、監聯合稽查」85場次，攔檢603輛疑似改裝噪音車，環保局當場裁罰163輛，裁罰金額達54萬3600元。
另外7月至8月暑假期間取締非法改裝車輛1056件、取締改裝排氣管不依規定申報登記283件，蒐證通報5130件噪音車輛移請環保局審查召回檢測，
交大表示，靜城專案分析常見噪音車輛出入行駛熱點、時段，結合環保及監理機關共同執法，循「環、警、監聯合稽查」合作機制，強力取締噪音及改裝車輛，即時有效遏止「炸街車」噪音不當擾民，以確保市民居家安寧。
市警局呼籲，駕駛人應養成守法觀念，勿心存僥倖，警方將透過市府團隊跨機關通力合作，整合執法量能，強力掃蕩取締噪音改裝車輛，為民眾安全生活品質把關，維護市民幸福宜居環境。
