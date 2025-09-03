台電承包人員遭控砸桌推社區主委撞牆 林德福：譴責暴力

2日早上，新北市永和區波薾社區住戶反映台電電塔施工場址仍持續施工，國民黨立委林德福服務處主任與社區主委前往現場了解情況，於施工場址貨櫃屋辦公室協調過程中，台電承包廠商人員突然情緒失控，率先動手。對此，林德福譴責暴力，並表示台電應遵守8月6日「主體工程暫時停工」之會議結論，理性溝通。

整起攻擊事件經過為，林德福服務處主任及社區主委到場協調，台電承包商人員率先攻擊，砸桌致桌面破裂，也攻擊波薾社區主委，導致其撞牆倒地，翻桌企圖再次攻擊。現場其他工作人員緊急區隔雙方並報警處理，救護人員亦隨即到場，將受傷之社區主委送醫治療。目前此案已由警方介入，依傷害案程序進行司法調查。

引起衝突的工程為 「161kv板橋～青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程」。此項工程之所以產生爭議，起因為台電於永和保順路與環河西路二段堤外新設高壓電塔，卻未事先與地方居民充分溝通。居民原以為工程為地下化，直至水泥塔身建立後才得知為新設電塔。

針對工程爭議，今年8月6日，林德福方面召開協調會，邀集台電、相關政府部門及社區代表，並作成結論，結論為主體工程暫時停工，後續復工須經內部討論，並於一個月內向永和區居民說明並取得共識。然而，8月29日及9月2日居民再次發現現場施工，並最終於9月2日發生承包商攻擊社區主委的事件。