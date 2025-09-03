桃警攻堅破中壢職業賭場 吃驚83歲阿嬤賭性堅強

桃園市警局日前截獲中壢區後站健行路一棟大樓4樓開設職業賭場情資，檢方指揮下， 警方持搜索票強行攻堅，當場破獲推筒子職業賭場，帶回31歲陳姓負責人及男女賭客27人，查扣賭具及賭金6萬元，警方意外發現賭客中多位白頭老翁，竟有一位83歲老婦在場聚賭。

中壢分局今天上午指出，市警局督察室接獲中壢健行路一棟社區大樓內開設職業賭場、人員進出頻繁，與中壢警方多日跟監蒐證，上周五深夜會同保大隊霹靂小組持搜索票荷槍攻堅，在該大樓4樓破門喝止現場賭客，當場查扣筒仔牌、骰子、下注夾及牌尺等一大批賭具，牌尺印有「輸贏結果要負責」、「豆子落下勿丟柱」等字，清點查扣賭資6萬多元。

警方進入賭場男女賭客一片慌張躲藏、賭金、賭具散落，警方帶回現場負責人陳姓男子，清點男女賭客27人，警方發現賭客平均年齡偏高，看中多位白髮老人，其中一名銀白髮老婦人，員警一問竟已83歲當場嚇一跳。