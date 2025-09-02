聽新聞
嘉市陸橋3車夾在一起成「另類車聚」 交通大亂警1小時排除
今天傍晚嘉義市嘉雄陸橋有3輛車夾撞在上面，由於時逢下班時段一時之間造成附近交通大亂，路過民眾看到3車夾撞一齊把整個車道塞滿，戲稱是另類「車聚」；嘉市警交通隊到場花費1小時協助脫困、疏導，也助2名傷者送醫，詳細事故原因調查中。
今天傍晚6時10分，市警局接獲報案，嘉雄陸橋上有車禍發生，交通隊派員到場發現車道上竟擠撞著3輛轎車，初步了解，係3輛轎車沿嘉雄陸橋快車道西向東行駛，於橋面上發生擦撞事故占用快車道導致車輛無法通行，經調派警力到場封閉該路段並引導滯留之車輛以倒車方式離開現場；待事故車輛定位蒐證駛離現場後，交通即恢復通行。
交通隊初步調查，疑似民眾駕駛車輛變換車道不當，撞擊2名民眾駕駛之自小客車，造成1名駕駛與1名乘客受傷送醫，經酒測均無酒駕情事，全案肇事責任尚待釐清中。
