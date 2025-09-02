聽新聞
疑松香水釀災？高雄透天厝火警7口逃生 1大人、1女童燒傷嚴重
高雄鹽埕區公園二路一間4樓透天厝今傍晚6時53分許發生火警，曾姓屋主一家7口受傷，其中4歲曾姓女童傷勢嚴重，全身有40%燒傷，送高醫，起火原因疑松香水潑灑至延長線釀災，詳細起火原因待進一步調查。
高雄市消防局今晚6時53分許接獲通報，派出14車34人前往搶救，起火建築為4樓透天，火勢約不到10分鐘就撲滅。
火場共救出曾姓屋主一家7口，其中4歲曾姓女童全身40%燒傷，後送高醫急救，另有3名大人也受10至50%不等燒傷，其中33歲曾女50%燒傷，傷勢嚴重，送燒燙傷專門醫院海總急救，兩名曾姓男子（兄弟）則傷勢輕微。另有2名幼童、1大人輕微嗆傷，傷勢無大礙，預防性送醫觀察。
警消調查，該透天厝疑似一樓施工不慎，導致松香水噴到延長線起火釀災，燃燒面積約4平方公尺，起火原因正調查中。
