為女友討公道？花蓮男酒駕開貨車二次撞冰店 當街遭壓制送辦

花蓮黃姓男子疑似不滿女友打工遭到不公平對待，昨天開小貨車衝撞女友打工的冰品店，甚至猛砸收銀台與冰櫃後後開車逃逸。警方獲報追捕小貨車，黃男竟開回現場衝撞第二次，警方喝令黃男趴下逮捕，今天訊後依殺人未遂、恐嚇及毀損、公共危險等罪嫌移送法辦。

花蓮警分局指出，昨天下午2時左右，49歲黃姓男子駕駛自小貨車，衝撞花蓮市中正路店家，手持鐵條破壞財物咆哮後駕車逃逸。警方立即擴大查緝，沒想到男子折返二次衝撞，現場員警立即將其控制並逮捕，過程中未造成人員受傷。

警方發現男子渾身酒氣，經實施酒精檢測，酒測值已超過法定標準值，全案依法移送花蓮地檢署偵辦並建請羈押。

據了解，黃姓男子疑似不滿女友因排假問題受委屈，昨天開著小貨車直接撞入冰店，對著店員狂罵髒話，要老闆出來面對，並拿鐵條砸毀玻璃櫃，隨即開車逃離現場，店員嚇得報警。

警方到場後依據車號追捕，也在店內了解案情，沒想到20分鐘後，黃男開著貨車第二次衝撞，警員立即跑出店外，黃男還在車上辱罵挑釁公權力，警員持槍喝令黃男下車並依法逮捕。

警方呼籲，民眾若遇有糾紛或情緒激動情況，應冷靜處理並循正當途徑解決，切勿以暴力方式危害他人；此外，民眾若發現可疑情事或有人行為脫序，應立即通報警方，以便及時介入防止事態擴大。警方將持續加強巡邏與執法作為，展現強勢打擊不法的決心，確保社會治安與民眾安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康