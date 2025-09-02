驚悚畫面曝光！國1南下員林路段3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

國1南下路段215公里處今下午4點多發生3車追撞，被撞的第1輛大貨車人員沒事，第2輛轎車起火，男姓駕駛人燒成焦屍，第3輛轎車僅副駕駛座女乘客右後上背受傷。這起車禍造成國1員林南向出口迴堵到彰化匝道，塞車車隊長達7公里，又碰上下班時間，恐難快速緩解。

據了解，第2輛轎車在行進中撞上前方大貨車，車頭撞毀後起火燃燒，駕駛人逃生不及被燒死，後面轎車閃避不及追撞，幸未被火勢波及，駕駛人未受傷，副駕駛座女乘客右後上背疼痛。彰化縣消防局接獲報案，出動溪湖、田尾、埔心3個分隊出動救援，女乘客被救出後蹲坐路肩心有餘悸。

警方找來拖吊車吊走被撞受損及被燒燬的車輛，這起車禍處理占用內外側車道。警方表示，當時沒下雨，交通狀況良好，不知何為第2車的駕駛人會直直往前撞大貨車，詳細車禍原因有待進一步釐清。