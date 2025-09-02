快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，稱駕車誤打方向燈並停留網狀線遭檢舉開單，事後至派出所溝通卻因情緒激動與員警發生爭執，過程中員警竟語帶威嚇，撂話要再補開3張罰單，讓民眾心生恐懼。警方則表示，將加強員警對民眾應對等在職訓練。

蔡蕥鍹指出，有民眾陳情駕車從社區車道出口出來，因方向燈誤打加上路口紅燈，車輛被迫停留於網狀線處遭到檢舉。警方原先以「方向燈未完整打至車道」為由開單，但民眾至六家派出所調閱影像後，員警卻告知開罰理由改為「未開大燈」。

蔡蕥鍹表示，民眾當下詢問警方如何判斷？警方說明後小燈不亮代表大燈沒開，過程中說法反覆，缺乏具體事證，讓民眾難以信服；溝通過程中更因員警語帶威嚇意味，表示二個月內還能對民眾再連續開單，使民眾心生恐懼，擔憂日後遭針對性開單。

蔡蕥鍹表示，她接獲陳情後立即致電六家派出所了解情況。警方回應，被檢舉車輛雖打左轉方向燈卻右轉，恐誤導後方用路人，加上臨停於網狀線上，已涉及違規。至於補開3張罰單一事，所長則回應，已提醒員警態度必須改進，後續是否補開裁罰，仍將依監理站規定認定。

竹北警分局表示，竹北市區產業蓬勃發展，人、車日益增加，同時竹北市亦為連接新竹市及新豐等地樞紐，交通通勤需求量大，交通違規等情事隨之有所增加，而民眾檢舉交通違規件數亦日漸成長。警方處理民眾檢舉違規案件時，均會審視所提供之資料依事實認定舉發，如民眾對於舉發事實有疑慮，均可依程序向警分局或監理機關進行申訴。

竹北警分局強調，有關同仁用詞不當招致民眾物議，日後將加強員警對民眾應對等在職訓練，避免因表達不當而引發爭議。另本次陳情案件已進入申訴流程，後續將依程序回復民眾處理情形。

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，稱駕車誤打方向燈並停留網狀線遭檢舉開單，事後至派出所溝通卻因情緒激動與員警發生爭執，過程中員警竟語帶威嚇，撂話要再補開3張罰單，讓民眾心生恐懼。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，稱駕車誤打方向燈並停留網狀線遭檢舉開單，事後至派出所溝通卻因情緒激動與員警發生爭執，過程中員警竟語帶威嚇，撂話要再補開3張罰單，讓民眾心生恐懼。圖／議員蔡蕥鍹提供

竹北 新竹 警察 罰單 蔡蕥鍹 交通違規

延伸閱讀

台北榮總新竹分院70歲 楊文科出席祝賀

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

竹北刺鼻異味「聞得到卻查不到」？環保局研判工廠不當使用有機溶劑

竹北東區又傳塑膠惡臭環保局追查中 民怨：連兩晚「門窗要關好」

相關新聞

驚悚畫面曝光！國1南下員林路段3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

國1南下路段215公里處今下午4點多發生3車追撞，被撞的第1輛大貨車人員沒事，第2輛轎車起火，男姓駕駛人燒成焦屍，第3輛...

為女友討公道？花蓮男酒駕開貨車二次撞冰店 當街遭壓制送辦

花蓮黃姓男子疑似不滿女友打工遭到不公平對待，昨天開小貨車衝撞女友打工的冰品店，甚至猛砸收銀台與冰櫃後後開車逃逸。警方獲報...

台南14歲女學生墜樓 左膝骨折、意識清楚送醫救治

台南市一所國中今天下午驚傳有女學生墜樓意外，據了解，該名14歲的女生從2樓墜下，導致傷勢包括左膝骨折、頭部有血腫，但意識...

民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，稱駕車誤打方向燈並停留網狀線遭檢舉開單，事後至派出所溝通卻因情緒激動與員警發生爭執，過程中...

影／台中通緝犯拿弟駕照逃了18年 因「臉上一顆痣」露餡遭逮

台中市陳姓男子涉嫌詐欺等案件，早在18年前就被台中等4地的地檢署發布通緝，身背五案通緝，但陳利用弟弟的駕照，逃亡迄今，昨...

新北傳工安意外！工人失足從4樓跌落1樓 手臂骨折送醫

新北市新店區今天下午傳出工安意外，黃姓工人疑似不慎失足從工地4樓跌落至1樓，導致右手臂開放性骨折，緊急送醫暫無生命危險。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。