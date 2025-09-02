民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，稱駕車誤打方向燈並停留網狀線遭檢舉開單，事後至派出所溝通卻因情緒激動與員警發生爭執，過程中員警竟語帶威嚇，撂話要再補開3張罰單，讓民眾心生恐懼。警方則表示，將加強員警對民眾應對等在職訓練。

蔡蕥鍹指出，有民眾陳情駕車從社區車道出口出來，因方向燈誤打加上路口紅燈，車輛被迫停留於網狀線處遭到檢舉。警方原先以「方向燈未完整打至車道」為由開單，但民眾至六家派出所調閱影像後，員警卻告知開罰理由改為「未開大燈」。

蔡蕥鍹表示，民眾當下詢問警方如何判斷？警方說明後小燈不亮代表大燈沒開，過程中說法反覆，缺乏具體事證，讓民眾難以信服；溝通過程中更因員警語帶威嚇意味，表示二個月內還能對民眾再連續開單，使民眾心生恐懼，擔憂日後遭針對性開單。

蔡蕥鍹表示，她接獲陳情後立即致電六家派出所了解情況。警方回應，被檢舉車輛雖打左轉方向燈卻右轉，恐誤導後方用路人，加上臨停於網狀線上，已涉及違規。至於補開3張罰單一事，所長則回應，已提醒員警態度必須改進，後續是否補開裁罰，仍將依監理站規定認定。

竹北警分局表示，竹北市區產業蓬勃發展，人、車日益增加，同時竹北市亦為連接新竹市及新豐等地樞紐，交通通勤需求量大，交通違規等情事隨之有所增加，而民眾檢舉交通違規件數亦日漸成長。警方處理民眾檢舉違規案件時，均會審視所提供之資料依事實認定舉發，如民眾對於舉發事實有疑慮，均可依程序向警分局或監理機關進行申訴。

竹北警分局強調，有關同仁用詞不當招致民眾物議，日後將加強員警對民眾應對等在職訓練，避免因表達不當而引發爭議。另本次陳情案件已進入申訴流程，後續將依程序回復民眾處理情形。