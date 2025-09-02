快訊

影／台中通緝犯拿弟駕照逃了18年 因「臉上一顆痣」露餡遭逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子涉嫌詐欺等案件，早在18年前就被台中等4地的地檢署發布通緝，身背五案通緝，但陳利用弟弟的駕照，逃亡迄今，昨天因轎車紅線違停，遭到台中保安警察大隊盤查，因警方發現陳只帶駕照無其他證件，加上陳下巴處有「痣」，與照片不符，將陳帶回查證後露餡，警方將他解送歸案。

台中市保大第一中隊昨天在北屯區巡邏時，發現一輛轎車紅線違停，前往盤查，當時陳姓駕駛（56歲）拿出弟弟的駕照，企圖蒙混過關，不過警方發現，陳僅帶一張駕照，無其他身分證或健保卡，且駕照照片中的五官明顯與陳不符，陳下巴處還有一顆痣，而駕照影中人則無。

陳男見警方起疑，連忙解釋，他是因糖尿病，導致體重驟減，才會本人跟駕照照片不符，而痣是照相館「修圖修掉」導致。

警方認為有疑，將陳男帶回駐地查證，確認陳男早在2007年即被桃園、台中、雲林、嘉義等4地的地檢署發布通緝，涉嫌偽造有價證券、詐欺等案，其中偽造有價證券案，已被判刑5年確定，需要發監執行，沒想到陳可利用胞弟的駕照，逃亡迄今，警方依法解送地檢署歸案。

台中保大指出，此案不僅彰顯警方巡邏與臨檢的重要性，更展現員警專業、敏銳與鍥而不捨的精神。強調即使逃亡多年，終究難逃法網恢恢。未來警方將持續加強查緝，守護市民生命財產安全，以行動落實「警察在，治安就在」，讓市民安心，讓犯罪無所遁形。

台中市陳姓男子已被通緝18年，昨天因紅線違停被警方盤查，陳拿弟弟駕照企圖蒙混過關，但警方用陳臉上的痣，查覺異狀，進而查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子已被通緝18年，昨天因紅線違停被警方盤查，陳拿弟弟駕照企圖蒙混過關，但警方用陳臉上的痣，查覺異狀，進而查獲。記者陳宏睿／翻攝

通緝 駕照 警察 台中市

