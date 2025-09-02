為幫女友出氣！男駕小貨車衝撞花蓮店家 遭警逮捕送辦

花蓮黃姓男子為幫女友出氣，駕駛自小貨車衝撞花蓮市某店家，並持鐵條破壞物品咆哮後駕車逃逸，後又折返2次衝撞店家，遭現場員警壓制逮捕，幸無人員受傷。

48歲黃姓男子疑似不滿女友打工遭不公平對待，昨天竟開自小貨車衝撞女友打工的冰店，然後下車手持鐵條猛砸收銀台和冰櫃，洩憤後開車逃逸。花蓮警分局獲報後到場處理，並沿路追捕小貨車；黃男竟又開回現場衝撞第2次，所幸沒有人員傷亡，警方也拔槍喝令黃男趴下將其逮捕。

警方現場發現男子渾身酒氣，經實施酒精檢測，酒測值已超過法定標準值，全案依涉嫌殺人未遂、恐嚇、毀損及公共危險罪移送花蓮地方檢察署偵辦並建請羈押。

花蓮警分局呼籲民眾，若遇有糾紛或情緒激動情況，應冷靜處理並循正當途徑解決，切勿以暴力方式危害他人；此外，民眾若發現可疑情事或有人行為脫序，應立即通報警方，以防事態擴大。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康