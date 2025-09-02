快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

為幫女友出氣！男駕小貨車衝撞花蓮店家 遭警逮捕送辦

中央社／ 鳳花蓮縣2日電

花蓮黃姓男子為幫女友出氣，駕駛自小貨車衝撞花蓮市某店家，並持鐵條破壞物品咆哮後駕車逃逸，後又折返2次衝撞店家，遭現場員警壓制逮捕，幸無人員受傷。

48歲黃姓男子疑似不滿女友打工遭不公平對待，昨天竟開自小貨車衝撞女友打工的冰店，然後下車手持鐵條猛砸收銀台和冰櫃，洩憤後開車逃逸。花蓮警分局獲報後到場處理，並沿路追捕小貨車；黃男竟又開回現場衝撞第2次，所幸沒有人員傷亡，警方也拔槍喝令黃男趴下將其逮捕。

警方現場發現男子渾身酒氣，經實施酒精檢測，酒測值已超過法定標準值，全案依涉嫌殺人未遂、恐嚇、毀損及公共危險罪移送花蓮地方檢察署偵辦並建請羈押。

花蓮警分局呼籲民眾，若遇有糾紛或情緒激動情況，應冷靜處理並循正當途徑解決，切勿以暴力方式危害他人；此外，民眾若發現可疑情事或有人行為脫序，應立即通報警方，以防事態擴大。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮黃姓男子為幫女友出氣，駕駛自小貨車衝撞花蓮市某店家，並持鐵條破壞物品咆哮後駕車逃逸，後又折返2次衝撞店家，遭現場員警壓制逮捕。示意圖／AI生成
花蓮黃姓男子為幫女友出氣，駕駛自小貨車衝撞花蓮市某店家，並持鐵條破壞物品咆哮後駕車逃逸，後又折返2次衝撞店家，遭現場員警壓制逮捕。示意圖／AI生成

花蓮 女友

延伸閱讀

「超殺女」結婚了！克蘿伊摩蕾茲「霸總西裝婚紗」美到讓人移不開眼 與超模女友熱戀7年修成正果

小石花紀念紙袋亮相！花蓮推限量贈送 業者盼結合住宿優惠帶動觀光

網紅自爆劈腿被分手！偷看色情直播、調情粉絲「比被狗X還爛」

高雄男大鬧醫院女友竟死在家中 高大成研判這個可能居高

相關新聞

驚悚畫面曝光！國1南下員林路段3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

國1南下路段215公里處今下午4點多發生3車追撞，被撞的第1輛大貨車人員沒事，第2輛轎車起火，男姓駕駛人燒成焦屍，第3輛...

為女友討公道？花蓮男酒駕開貨車二次撞冰店 當街遭壓制送辦

花蓮黃姓男子疑似不滿女友打工遭到不公平對待，昨天開小貨車衝撞女友打工的冰品店，甚至猛砸收銀台與冰櫃後後開車逃逸。警方獲報...

台南14歲女學生墜樓 左膝骨折、意識清楚送醫救治

台南市一所國中今天下午驚傳有女學生墜樓意外，據了解，該名14歲的女生從2樓墜下，導致傷勢包括左膝骨折、頭部有血腫，但意識...

民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，稱駕車誤打方向燈並停留網狀線遭檢舉開單，事後至派出所溝通卻因情緒激動與員警發生爭執，過程中...

影／台中通緝犯拿弟駕照逃了18年 因「臉上一顆痣」露餡遭逮

台中市陳姓男子涉嫌詐欺等案件，早在18年前就被台中等4地的地檢署發布通緝，身背五案通緝，但陳利用弟弟的駕照，逃亡迄今，昨...

新北傳工安意外！工人失足從4樓跌落1樓 手臂骨折送醫

新北市新店區今天下午傳出工安意外，黃姓工人疑似不慎失足從工地4樓跌落至1樓，導致右手臂開放性骨折，緊急送醫暫無生命危險。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。