新北傳工安意外！工人失足從4樓跌落1樓 手臂骨折送醫

新北市新店區今天下午傳出工安意外，黃姓工人疑似不慎失足從工地4樓跌落至1樓，導致右手臂開放性骨折，緊急送醫暫無生命危險。警方獲報場到場處理後，已依規定通報市府勞檢處。

新北市警方今天下午3時5分獲報，新店區安祥路1處興建中總樓高樓5層建築工地發生工人墜落意外，員警獲報到場，工人黃姓男子（37歲）為裝設欄杆的外包商工人，今天下午於工地4樓窗邊施工時，疑似不慎失足墜落至工地1樓地面。

黃男因從高處墜落，造成右手臂開放性骨折，意識清醒，其他工人見狀，連忙開車將人送往新店耕莘醫院救治，經搶救後，黃男暫無生命危險。

轄區新店雙城派出所員警及偵查隊鑑識人員均派員到場了解事發經過，初步研判為1起單純工安意外，已依規定通報市府勞檢處，進行後續調查釐清事故確實發生原因。