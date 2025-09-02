監守自盜！中和護理師偷A診所流感疫苗 涉業務侵占遭訴

新北市中和區某耳鼻喉科診所廖姓女護理師，今年1月11日中午，涉嫌利用自身掌管診所內疫苗的職務之便，擅自拿走1劑當時相當搶手的公費流感疫苗，犯行隨即在下午清點時遭同事發現。新北地檢署依業務侵占罪將廖女起訴。

檢警調查，廖女和後來發現疫苗數量有異的黃姓護理師，在該診所共同負責診所疫苗管理業務。今年1月11日中午12時許，廖女擅自打開診所存放疫苗專用的冰箱，將1劑公費流感疫苗藏進自己口袋後帶離診所。

後來黃女發現，明明中午盤點冰箱疫苗時，數量都還正確，到了下午2時30分再度盤點時卻出現短少，隨即向診所反映，並向上通報新北市衛生局函送轄區中和警方依法偵辦。

檢警經調閱監視器，及比對新北市衛生局流感疫苗使用情形明細表、流感疫苗中央公費對象接種名冊、113年度合約院所疫苗出入庫管理紀錄，確認廖女擅自拿走1劑高端四價流感疫苗，依法將廖女起訴。