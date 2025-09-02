快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

監守自盜！中和護理師偷A診所流感疫苗 涉業務侵占遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和區某耳鼻喉科診所廖姓女護理師，今年1月11日中午，涉嫌利用自身掌管診所內疫苗的職務之便，擅自拿走1劑當時相當搶手的公費流感疫苗，犯行隨即在下午清點時遭同事發現。新北地檢署依業務侵占罪將廖女起訴。

檢警調查，廖女和後來發現疫苗數量有異的黃姓護理師，在該診所共同負責診所疫苗管理業務。今年1月11日中午12時許，廖女擅自打開診所存放疫苗專用的冰箱，將1劑公費流感疫苗藏進自己口袋後帶離診所。

後來黃女發現，明明中午盤點冰箱疫苗時，數量都還正確，到了下午2時30分再度盤點時卻出現短少，隨即向診所反映，並向上通報新北市衛生局函送轄區中和警方依法偵辦。

檢警經調閱監視器，及比對新北市衛生局流感疫苗使用情形明細表、流感疫苗中央公費對象接種名冊、113年度合約院所疫苗出入庫管理紀錄，確認廖女擅自拿走1劑高端四價流感疫苗，依法將廖女起訴。

新北市中和區某耳鼻喉科診所廖姓女護理師，今年1月間擅自拿走診所內的公費流感疫苗，遭新北地檢署依業務侵占罪起訴。示意圖／聯合報系資料照片
新北市中和區某耳鼻喉科診所廖姓女護理師，今年1月間擅自拿走診所內的公費流感疫苗，遭新北地檢署依業務侵占罪起訴。示意圖／聯合報系資料照片

診所 新北 護理師 流感疫苗

延伸閱讀

「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴

不只是防皮蛇 做1事還可能降低罹患失智症與心血管疾病風險

北市帶狀疱疹弱勢高風險族群 2劑疫苗全額補助

高屏大橋下凌晨發生人車倒臥機車道 護理師凌晨下班後撞上噴飛

相關新聞

台大醫院癌症中心火警 B3電器室起火？ 院方回應最新狀況

台大醫院近期火災事故不斷，三周前才發生總院西址舊大樓因「燈具電線短路」引發火警，今天中午又傳出台大醫院癌症中心突然冒出濃...

悚！板橋6小時內連傳2起墜樓案 1男1女送醫後皆宣告不治

新北市板橋區今天接連發生2起墜樓死亡案。上午8時許金門街80多歲曾姓婦人不明原因從高處墜落失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治...

新北傳工安意外！工人失足從4樓跌落1樓 手臂骨折送醫

新北市新店區今天下午傳出工安意外，黃姓工人疑似不慎失足從工地4樓跌落至1樓，導致右手臂開放性骨折，緊急送醫暫無生命危險。...

監守自盜！中和護理師偷A診所流感疫苗 涉業務侵占遭訴

新北市中和區某耳鼻喉科診所廖姓女護理師，今年1月11日中午，涉嫌利用自身掌管診所內疫苗的職務之便，擅自拿走1劑當時相當搶...

一家三口駕車出遊遇車禍…機車騎士飛落水田 釀3人傷

苗栗縣苑裡鎮山柑里農田重畫區內的玉山十二路與玉山五路口，今天中午發生一起轎車與機車碰撞事故，現場機車騎士飛落田裡，轎車最...

疑製水餃餡出意外…新北女右手遭捲絞肉機 送醫搶救宣告不治

新北市板橋區南雅西路巷內某民宅今天近中午發生意外，女疑正在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。