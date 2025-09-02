聽新聞
一家三口駕車出遊遇車禍…機車騎士飛落水田 釀3人傷
苗栗縣苑裡鎮山柑里農田重畫區內的玉山十二路與玉山五路口，今天中午發生一起轎車與機車碰撞事故，現場機車騎士飛落田裡，轎車最後還撞上路肩電桿，造成3人受傷，詳細肇事原因尚待釐清。
警方初步調查，鄭姓男子(41歲)駕駛小轎車搭載呂姓（35歲）及鄭姓女子（18歲）一家三口，該轎車沿玉山五路南往北直行，與林姓女子（20歲）騎乘機車沿玉山十二路東往西直行，在無號誌路口發生碰撞。
事發當下，因強大撞擊力道造成騎機車的林女飛落水田裡，轎車最後還撞上路肩電桿，車頭嚴重毀損；機車駕駛林女全身多處擦挫傷，鄭男及妻子也輕微受傷，3人意識清楚均送苑裡李綜合醫院治療。
警方表示，肇事雙方都是住當地附近居民，兩駕駛均無飲酒情形，因受傷送醫均尚未製作相關筆錄，確切肇事原因及責任歸屬尚待釐清。
