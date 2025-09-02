悚！板橋6小時內連傳2起墜樓案 1男1女送醫後皆宣告不治

新北市板橋區今天接連發生2起墜樓死亡案。上午8時許金門街80多歲曾姓婦人不明原因從高處墜落失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治。下午1時許雙十路1名60多歲吳男疑似墜樓倒臥防火巷，送醫後仍因傷重宣告不治，2人確切死因仍待相驗釐清。

板橋警方今天上午8時許接獲報案稱金門街有民眾墜落，警方到場發現80多歲曾婦不明原因從高處墜落已無呼吸心跳，送醫急救後仍因傷重宣告不治，警方初步勘查並無外力介入。

無獨有偶，下午1時許海山警方獲報雙十路一處防火巷內有人路倒，警方到場經查這名60多歲吳男獨居在該棟大樓疑似從高處墜落，經送醫急救後仍宣告不治，警方採證後初步排除外力。

板橋、海山警已通知家屬到場製作筆錄，2人確切死因將待檢察官相驗釐清。

