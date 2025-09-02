快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

疑製水餃餡出意外…新北女右手遭捲絞肉機 送醫搶救宣告不治

中央社／ 新北2日電

新北市一名女子疑在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。示意圖／AI生成
新北市一名女子疑在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。示意圖／AI生成

新北市板橋區南雅西路巷內某民宅今天近中午發生意外，女疑正在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

板橋分局以訊息說明，這起意外發生在今天上午11時許，當時有53歲張姓郵差送信到案發地，發現61歲陳姓女子倒臥於絞肉機上，報警處理。

警方表示，警消獲報到場救護時，發現陳女右手被捲入絞肉機內，立即破壞機器救援，但陳女脫困時已無呼吸心跳了，經送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，經了解，陳女是從事水餃攤販的絞肉工作，隨後也通知62歲吳姓雇主到派出所作說明。由於吳男未依勞基法規定雇用死者，已先行通報新北市勞工局處置。

警方表示，員警到場立即拉封鎖線，並通知鑑識小隊採證。同時也張姓郵差、陳女家屬到所釐清案情、製作筆錄。後續將報請檢方相驗，以釐清死因。

絞肉 水餃 新北

延伸閱讀

新北文旦柚上市 限量柚香美食饗宴、展售會趣味遊戲輪番上陣

2026年統籌分配款台北1149億居冠 新北人均配額最低

解超高齡難題、打造智慧健康城市 侯友宜赴荷蘭取經

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

相關新聞

台大醫院癌症中心火警 B3電器室起火？ 院方回應最新狀況

台大醫院近期火災事故不斷，三周前才發生總院西址舊大樓因「燈具電線短路」引發火警，今天中午又傳出台大醫院癌症中心突然冒出濃...

悚！板橋6小時內連傳2起墜樓案 1男1女送醫後皆宣告不治

新北市板橋區今天接連發生2起墜樓死亡案。上午8時許金門街80多歲曾姓婦人不明原因從高處墜落失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治...

一家三口駕車出遊遇車禍…機車騎士飛落水田 釀3人傷

苗栗縣苑裡鎮山柑里農田重畫區內的玉山十二路與玉山五路口，今天中午發生一起轎車與機車碰撞事故，現場機車騎士飛落田裡，轎車最...

疑製水餃餡出意外…新北女右手遭捲絞肉機 送醫搶救宣告不治

新北市板橋區南雅西路巷內某民宅今天近中午發生意外，女疑正在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已...

放學後沒回家！國小男童一度走丟嚇壞媽媽 警火速尋回

八德區昨(1)日下午驚傳國小學童放學後未返家，母親焦急報案，警方立即展開協尋。歷經一小時搜尋，終於在住宅大廳找到平安無恙的程姓男童...

影／女騎士「橫跨車道」左轉遭混凝土車追撞 卡車底送醫不治

黃姓男子今上午駕駛混凝土預拌車，在台北市內湖區撞上前方龔姓女子騎乘機車，龔經送醫急救傷重不治；監視器畫面顯示龔從外側車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。