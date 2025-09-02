疑製水餃餡出意外…新北女右手遭捲絞肉機 送醫搶救宣告不治
新北市板橋區南雅西路巷內某民宅今天近中午發生意外，女疑正在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。
板橋分局以訊息說明，這起意外發生在今天上午11時許，當時有53歲張姓郵差送信到案發地，發現61歲陳姓女子倒臥於絞肉機上，報警處理。
警方表示，警消獲報到場救護時，發現陳女右手被捲入絞肉機內，立即破壞機器救援，但陳女脫困時已無呼吸心跳了，經送醫急救後仍宣告不治。
警方表示，經了解，陳女是從事水餃攤販的絞肉工作，隨後也通知62歲吳姓雇主到派出所作說明。由於吳男未依勞基法規定雇用死者，已先行通報新北市勞工局處置。
警方表示，員警到場立即拉封鎖線，並通知鑑識小隊採證。同時也張姓郵差、陳女家屬到所釐清案情、製作筆錄。後續將報請檢方相驗，以釐清死因。
