放學後沒回家！國小男童一度走丟嚇壞媽媽 警火速尋回
八德區昨(1)日下午驚傳國小學童放學後未返家，母親焦急報案，警方立即展開協尋。歷經一小時搜尋，終於在住宅大廳找到平安無恙的程姓男童，並護送他回到母親懷抱。
據了解，昨天是開學日，約17時30分程姓男童放學後未等家長接送，逕自從學校後門離去。母親到校遍尋不著，緊急撥打110求助。八德派出所警員陳語群獲報後，立刻調閱周邊監視器，確認孩童服裝特徵及去向，並調派線上巡邏員警前往公園、超商及社區逐一搜尋。
約在18時30分，員警終於於八德區豐德路某住宅大廳尋獲男童，順利將他送回家中。警方研判，因家長與老師溝通誤會，導致孩子自行離校。家屬事後在臉書感謝警方積極協助。八德分局提醒，若遇疑似走失兒童，民眾應主動關心並立即撥打110通報，以確保安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：國小男童放學未歸嚇壞媽媽 八德警一小時尋回
