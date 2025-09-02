快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

放學後沒回家！國小男童一度走丟嚇壞媽媽 警火速尋回

桃園電子報／ 桃園電子報

856573 0
歷經一小時搜尋，警方終於在住宅大廳找到平安無恙的程姓男童。圖：讀者提供

八德區昨(1)日下午驚傳國小學童放學後未返家，母親焦急報案，警方立即展開協尋。歷經一小時搜尋，終於在住宅大廳找到平安無恙的程姓男童，並護送他回到母親懷抱。

856574 0
歷經一小時搜尋，警方終於在住宅大廳找到平安無恙的程姓男童。圖：讀者提供

據了解，昨天是開學日，約17時30分程姓男童放學後未等家長接送，逕自從學校後門離去。母親到校遍尋不著，緊急撥打110求助。八德派出所警員陳語群獲報後，立刻調閱周邊監視器，確認孩童服裝特徵及去向，並調派線上巡邏員警前往公園、超商及社區逐一搜尋。

856576 0
家屬事後在臉書感謝警方積極協助。圖：讀者提供

約在18時30分，員警終於於八德區豐德路某住宅大廳尋獲男童，順利將他送回家中。警方研判，因家長與老師溝通誤會，導致孩子自行離校。家屬事後在臉書感謝警方積極協助。八德分局提醒，若遇疑似走失兒童，民眾應主動關心並立即撥打110通報，以確保安全。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：國小男童放學未歸嚇壞媽媽 八德警一小時尋回

延伸閱讀：

  1. 龍華科大學子前進桃特 綠幕攝影為特教生圓環球夢
  2. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐

母親 桃園 小學

相關新聞

台大醫院癌症中心火警 B3電器室起火？ 院方回應最新狀況

台大醫院近期火災事故不斷，三周前才發生總院西址舊大樓因「燈具電線短路」引發火警，今天中午又傳出台大醫院癌症中心突然冒出濃...

悚！板橋6小時內連傳2起墜樓案 1男1女送醫後皆宣告不治

新北市板橋區今天接連發生2起墜樓死亡案。上午8時許金門街80多歲曾姓婦人不明原因從高處墜落失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治...

一家三口駕車出遊遇車禍…機車騎士飛落水田 釀3人傷

苗栗縣苑裡鎮山柑里農田重畫區內的玉山十二路與玉山五路口，今天中午發生一起轎車與機車碰撞事故，現場機車騎士飛落田裡，轎車最...

疑製水餃餡出意外…新北女右手遭捲絞肉機 送醫搶救宣告不治

新北市板橋區南雅西路巷內某民宅今天近中午發生意外，女疑正在製作水餃餡時，右手不慎遭絞肉機捲入，警消獲報搶救，但女脫困時已...

放學後沒回家！國小男童一度走丟嚇壞媽媽 警火速尋回

八德區昨(1)日下午驚傳國小學童放學後未返家，母親焦急報案，警方立即展開協尋。歷經一小時搜尋，終於在住宅大廳找到平安無恙的程姓男童...

影／女騎士「橫跨車道」左轉遭混凝土車追撞 卡車底送醫不治

黃姓男子今上午駕駛混凝土預拌車，在台北市內湖區撞上前方龔姓女子騎乘機車，龔經送醫急救傷重不治；監視器畫面顯示龔從外側車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。