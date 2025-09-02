快訊

台大醫院癌症中心火警 B3電器室起火？ 院方回應最新狀況

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

台大醫院近期火災事故不斷，三周前才發生總院西址舊大樓因「燈具電線短路」引發火警，今天中午又傳出台大醫院癌症中心突然冒出濃煙，目前已經撲滅火勢，無人傷亡。台大醫院回應，是因為電器過熱冒煙，同步啟動「火警自動警報設備」，消防局派遣車輛前往搶救，消防人員到場已無大礙。

台大醫院強調，這起事故發生在癌症中心地下3樓電器室，經過同仁了解原因，為電器過熱冒煙，自動連線119消防機制，所以消防局派人車到場。現場除了冒煙，並沒有器材、物品燒毀，亦無人員受傷。因為沒有濃煙、明火危險，也沒有造成其他損傷，院方並無疏散民眾。

這起事故已經解除警報，台大醫院指出，地下3樓沒有病房，所以並無影響到病人、民眾。這起事件主因就是電器過熱冒煙，在開啟排煙裝置後，一切回復正常，虛驚一場。

台大醫院癌症中心今傳出火災意外，院方回應最新狀況：虛驚一場。圖／擷取自google maps
台大醫院癌症中心今傳出火災意外，院方回應最新狀況：虛驚一場。圖／擷取自google maps

