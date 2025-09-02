影／女騎士「橫跨車道」左轉遭混凝土車追撞 卡車底送醫不治

黃姓男子今上午駕駛混凝土預拌車，在台北市內湖區撞上前方龔姓女子騎乘機車，龔經送醫急救傷重不治；監視器畫面顯示龔從外側車道左轉，疑未依規定左轉造成悲劇，警方將黃依過失致死罪偵辦。

警方調查，61歲龔姓女子今上午10時許騎乘機車，沿北市內湖區南京東路6段向西行駛，至368巷口從外側車道左轉時，被後方47歲黃姓男子駕駛沿南京東路直行的混凝土預拌車撞上，混凝土車衝向內側車道，擦撞中央分隔島才停下。

龔被卡在混凝土車頭底部，被消防隊救出送醫急救，約11時半宣告不治；黃輕微擦挫傷，暫未就醫。