快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／這班工人整修房子趁虛而入 涉嫌偷走苗屋主80多萬元財物 苗警循線查獲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市一間民宅月前整修房子期間，屋內收藏的1對木雕大聚寶盆及多件飾品等80餘萬元不翼而飛，警方循線查出整修工人開小貨車，整車涉嫌偷走，日前查獲5人全部到案，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

苗栗警察分局今年8月2日接獲報案，住家收藏的1對木雕聚寶盆，及飾品等財物遭竊，損失80餘萬元，其中，聚寶盆高約170公分，直徑約40公分，警方組成專案小組偵辦。

警方研判失竊的聚寶盆移動不易，懷疑有作案車輛，調閱監視器影像，查出小貨車整車偷走，鎖定被害人雇工整修房子，工人覬覦聚寶盆等財物涉嫌行竊，報請苗栗地檢署檢察官指揮，上月27日到新竹縣新埔鎮一帶，拘獲鍾姓男子（58歲）等5人，一度堅不吐實。

辦案人員勸說，涉案人員透露贓物藏放在新埔鎮一處倉庫雜物堆下，帶同警方起出聚寶盆等贓證物，偵訊後依加重竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並進一步過濾是否涉及類似手法竊案。

苗栗分局提醒眾整修房舍，屋內貴重物品，應妥善保管或另存放於保險箱內，避免成為宵小覬覦的目標；此外，也籲請民眾若發現可疑人、事，應立即通報警方，才能共同維護社會治安。

苗栗市一間民宅月前整修房子期間，屋內收藏的1對木雕大聚寶盆，及多件飾品等80餘萬元不翼而飛，警方循線起獲贓證物，並查獲5名工人到案。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市一間民宅月前整修房子期間，屋內收藏的1對木雕大聚寶盆，及多件飾品等80餘萬元不翼而飛，警方循線起獲贓證物，並查獲5名工人到案。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市一間民宅月前整修房子期間，屋內收藏的1對木雕大聚寶盆，及多件飾品等80餘萬元不翼而飛，警方循線起獲贓證物，並查獲5名工人到案。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市一間民宅月前整修房子期間，屋內收藏的1對木雕大聚寶盆，及多件飾品等80餘萬元不翼而飛，警方循線起獲贓證物，並查獲5名工人到案。圖／苗栗警察分局提供

工人 竊盜

延伸閱讀

偷黑狗還吊起來虐打還拋屍基隆河 街友被逮稱：被狗吠才會教訓

繩子、鐵片加雙面膠 香油錢大盜肆虐高雄旗美警逮3嫌

見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

影／偷機車賊狂飆高架…警匪追逐18公里 嫌犯自撞護欄摔斷肋骨被捕

相關新聞

板橋食品行女工遭攪拌機捲入 疑頭臉遭肉餡覆蓋窒息死亡

新北市板橋1間家庭式食品工廠發生工安意外，60多歲陳姓女員工上午在攪拌水餃肉餡時，右手臂不慎遭攪拌機捲入動彈不得...

影／雨刷捲入洗錢200億 洗錢幹部聯繫匯款揭幕後黑手

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉及跨國洗錢案，8月31日出境前在桃園機場被捕，遭橋頭地檢署聲押。檢方3個月前指揮警方查辦洗錢機...

沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

民進黨立委沈伯洋聲稱遭人偷拍，沈伯洋昨天深夜再次在臉書發文，指稱他沒有說不告，並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是...

沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 北市警局長：當時調監視器查無事證

民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。台北市警察局長李西河今說，當時調閱監視器等查無事證，如...

台大癌醫今午機房冒煙 保險絲燒斷無人受傷

今天中午近1時，位於台北市大安區基隆路三段的台大醫院癌醫中心，地下3樓機房冒煙，癌醫中心立即報案。

台大醫院癌症中心地下電器室竄火 院方自撲...無需疏散

台北市大安區基隆路三段的台大醫院癌症中心，今天中午12點47分發生火警，消防隊獲報預先派遣大量人車搶救，詢問確認火勢已由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。