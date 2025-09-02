影／這班工人整修房子趁虛而入 涉嫌偷走苗屋主80多萬元財物 苗警循線查獲

苗栗市一間民宅月前整修房子期間，屋內收藏的1對木雕大聚寶盆及多件飾品等80餘萬元不翼而飛，警方循線查出整修工人開小貨車，整車涉嫌偷走，日前查獲5人全部到案，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

苗栗警察分局今年8月2日接獲報案，住家收藏的1對木雕聚寶盆，及飾品等財物遭竊，損失80餘萬元，其中，聚寶盆高約170公分，直徑約40公分，警方組成專案小組偵辦。

警方研判失竊的聚寶盆移動不易，懷疑有作案車輛，調閱監視器影像，查出小貨車整車偷走，鎖定被害人雇工整修房子，工人覬覦聚寶盆等財物涉嫌行竊，報請苗栗地檢署檢察官指揮，上月27日到新竹縣新埔鎮一帶，拘獲鍾姓男子（58歲）等5人，一度堅不吐實。

辦案人員勸說，涉案人員透露贓物藏放在新埔鎮一處倉庫雜物堆下，帶同警方起出聚寶盆等贓證物，偵訊後依加重竊盜罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並進一步過濾是否涉及類似手法竊案。