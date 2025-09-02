影／雨刷捲入洗錢200億 洗錢幹部聯繫匯款揭幕後黑手

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉及跨國洗錢案，8月31日出境前在桃園機場被捕，遭橋頭地檢署聲押。檢方3個月前指揮警方查辦洗錢機房，查出機房幹部曾與蔡政宜聯絡匯款事宜，才懷疑蔡牽扯其中。

據了解，今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現驚人內幕。

據了解，警方查獲機房成員都各自居家工作，在查扣的相關電腦資料及手機，有涉嫌洗錢資料，清查出幫台灣、東南亞博弈網站洗錢，經手新台幣近200億元。

檢警追查相關通訊內容，發現洗錢集團蕭姓男子，曾與蔡政宜聯絡匯款，懷疑蔡是集團幕後操縱者，才趁蔡政宜8月31日準備搭機出國，由航空警察局攔捕他。

檢方在5月間已經聲押蕭姓、李姓2男子獲准，至於蔡政宜確實涉案程度，仍由橋檢查辦。

檢警5月間查洗錢集團，追出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜捲入跨國洗錢案。記者林保光／翻攝
