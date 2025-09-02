影／即刻救援！北市男騎YouBike疑中暑 雙胞胎警察化身救護員助送醫

台北市日前上午出現驚險一幕，王姓男子疑因高溫中暑，騎乘YouBike時突然頭暈、呼吸急促，差點倒在路旁，所幸遇上正執行路檢勤務的北市保安大隊「雙胞胎警察」兄弟檔，2人機警上前急救，順利化解一場危機。

北市保大公布救援影像，只見當時員警焦急詢問「怎麼樣？頭暈嗎？」、「先拿個水，你坐著吼，虎口這邊幫你先按一下」，等到救護人員到場順利接手。

北市保大指出，第三中隊楊守滄、楊守源兩位小隊長是雙胞胎兄弟，上月23日在南港區南深路執行路檢勤務，見騎YouBike的王姓男子神情不對、身子搖晃，險些摔倒，立即衝上前協助。

兄弟倆一人安撫情緒、一人協助按摩穴道並遞水，分工默契十足，同時通報119請求救護車到場，王男在等待過程中逐漸恢復，救護人員趕抵後立即送醫檢查，幸無大礙。

王男事後頻頻向警方道謝，直呼「還好遇到警察，不然真的會暈倒在路上」；兄弟檔則低調表示，當下只想先救人，隨即返回崗位繼續勤務。