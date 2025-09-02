台中6旬婦離家未歸...沿溪邊走至今失蹤 警公布特徵協尋

台中市葉姓婦人昨傍晚離家未歸，警方接獲家屬請求協尋，經調閱監視器發現葉婦有沿著西區麻園頭溪一帶步行，消防也獲報沿溪邊搜救、尋找，警方今也公布葉婦特徵，其身穿牛仔長褲、黑黃色運動鞋，請民眾若發現通知警方。

台中第一分局指出，9月1日傍晚近6點獲報葉姓婦人（67歲）離家未歸，身上也沒有帶手機，經調閱監視器發現她昨下午2點多獨自離家，當時沿著麻園頭溪往南步行。

警方、消防獲報沿著河道搜尋，目前僅有發現1把葉隨身的藍色雨傘，且因葉沒有帶手機、錢包，未使用交通工具，警方目前也擴大調閱監視器，派遣巡邏網加強協尋。