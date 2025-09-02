快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台中6旬婦離家未歸...沿溪邊走至今失蹤 警公布特徵協尋

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市葉姓婦人昨傍晚離家未歸，警方接獲家屬請求協尋，經調閱監視器發現葉婦有沿著西區麻園頭溪一帶步行，消防也獲報沿溪邊搜救、尋找，警方今也公布葉婦特徵，其身穿牛仔長褲、黑黃色運動鞋，請民眾若發現通知警方。

台中第一分局指出，9月1日傍晚近6點獲報葉姓婦人（67歲）離家未歸，身上也沒有帶手機，經調閱監視器發現她昨下午2點多獨自離家，當時沿著麻園頭溪往南步行。

警方、消防獲報沿著河道搜尋，目前僅有發現1把葉隨身的藍色雨傘，且因葉沒有帶手機、錢包，未使用交通工具，警方目前也擴大調閱監視器，派遣巡邏網加強協尋。

警方並公布葉婦特徵，其身高約156公分、身穿藍色牛仔長褲、黃黑色ASICS跑步鞋、紅褐色電捲短髮，請民眾若發現打110。

葉姓婦人昨離家未歸，警消沿麻園頭溪一帶尋找中。記者曾健祐／翻攝
葉姓婦人昨離家未歸，警消沿麻園頭溪一帶尋找中。記者曾健祐／翻攝

雨傘 特徵 監視器

延伸閱讀

板橋食品行女工遭攪拌機捲入 疑頭臉遭肉餡覆蓋窒息命危

連人間富江都撐不住！Minnie「爆改香菇妹妹頭」大突破 意外撞臉1女星 粉絲傻眼：美貌也救不了😱

土城新建大樓工地火警竄濃煙 2人受困8樓消防馳援救出

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

相關新聞

板橋食品行女工遭攪拌機捲入 疑頭臉遭肉餡覆蓋窒息死亡

新北市板橋1間家庭式食品工廠發生工安意外，60多歲陳姓女員工上午在攪拌水餃肉餡時，右手臂不慎遭攪拌機捲入動彈不得...

影／雨刷捲入洗錢200億 洗錢幹部聯繫匯款揭幕後黑手

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉及跨國洗錢案，8月31日出境前在桃園機場被捕，遭橋頭地檢署聲押。檢方3個月前指揮警方查辦洗錢機...

沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

民進黨立委沈伯洋聲稱遭人偷拍，沈伯洋昨天深夜再次在臉書發文，指稱他沒有說不告，並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是...

沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 北市警局長：當時調監視器查無事證

民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。台北市警察局長李西河今說，當時調閱監視器等查無事證，如...

台大癌醫今午機房冒煙 保險絲燒斷無人受傷

今天中午近1時，位於台北市大安區基隆路三段的台大醫院癌醫中心，地下3樓機房冒煙，癌醫中心立即報案。

台大醫院癌症中心地下電器室竄火 院方自撲...無需疏散

台北市大安區基隆路三段的台大醫院癌症中心，今天中午12點47分發生火警，消防隊獲報預先派遣大量人車搶救，詢問確認火勢已由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。