板橋食品行女工遭攪拌機捲入 疑頭臉遭肉餡覆蓋窒息死亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋1間家庭式食品工廠發生工安意外，60多歲陳姓女員工上午在攪拌水餃肉餡時，右手臂不慎遭攪拌機捲入動彈不得，郵差經過發現報警。消防人員發現陳女頭臉遭肉餡覆蓋已無呼吸心跳，送醫急救後仍不治身亡，工安意外原因仍待調查。

新北市消防局今天上午11時許接獲報案，板橋區南雅西路1間民宅有人被攪拌機卡住。板橋警方與消防人員獲報趕抵，發現現場是1間製作水餃的家庭式食品工廠，1名60多歲陳姓婦人右上臂遭捲入攪拌機內，整個上半身趴臥在機器上，頭臉都被滿出來的水餃肉餡覆蓋已無呼吸心跳。

消防人員立即使用破壞器材將攪拌機拆開將陳婦救出，發現陳婦右手臂變形，疑似遭肉餡覆蓋頭臉導致窒息失去呼吸心跳，立即將她送往板橋亞東醫院，但經急救後仍宣告不治，警方獲報到場拉起封鎖線採證，經查陳女受雇於62歲吳姓屋主從事絞肉工作，但吳男未依勞基法規定雇用員工，後續將通報勞檢處調查釐清工安意外原因。

救護人員將已無呼吸心跳的陳婦救出送醫。記者黃子騰／攝影
救護人員將已無呼吸心跳的陳婦救出送醫。記者黃子騰／攝影
陳婦被救出時已無呼吸心跳，救護人員進行CPR並緊急送醫。記者黃子騰／攝影
陳婦被救出時已無呼吸心跳，救護人員進行CPR並緊急送醫。記者黃子騰／攝影
消防人員出動破壞器材緊急救援。記者黃子騰／攝影
消防人員出動破壞器材緊急救援。記者黃子騰／攝影
消防人員查看捲入陳婦的攪拌機。記者黃子騰／攝影
消防人員查看捲入陳婦的攪拌機。記者黃子騰／攝影

水餃 工安

